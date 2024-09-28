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ماذا قال سكان قطاع غزة عن اغتيال نصر الله؟

طفل فلسطيني يجلس على الأرض على فوهة حفرة عميقة جراء قصف إسرائيلي بالقنابل الخارقة في المواصي بجنوب غزة
طفل فلسطيني يجلس على الأرض على فوهة حفرة عميقة جراء قصف إسرائيلي بالقنابل الخارقة في المواصي بجنوب غزة حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP..
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP..
بقلم: يوروينوز
نشرت في آخر تحديث
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كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على لبنان هذا الأسبوع وأكدت على أنها مصممة على وضع حد ل11 شهرا من حرب الاستنزاف التي شنها حزب الله على الحدود الشمالية للدولة العبرية

"خبر نزل كالصاعقة.."

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أعرب فلسطينيون في قطاع غزة عن حزنهم لاغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية غير مسبوقة شنتها الجمعة مقاتلات أمريكية الصنع على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد قال محمد النجار أحد سكان مدينة غزة: " إن الخبر نزل كالصاعقة الاغتيال لأننا فقدنا زعيما كبيرا للمقاومة كنا نفتخر به لأنه دافع عن الشعب الفلسطيني. ونحن نشعر بالحزن لهذه الخسارة".

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وقد كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على لبنان هذا الأسبوع وأكدت على أنها مصممة على وضع حد ل11 شهرا من حرب الاستنزاف التي شنها حزب الله على الحدود الشمالية للدولة العبرية.

وكان الحزب قد بدأ في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي دعما للفلسطينيين ونصرة لغزة. وقد أدى ذلك لتهجير أكثر من مئة ألف إسرائيلي عن بيوتهم في الشمال المتاخم للحدود اللبنانية فيما عمدت تل أبيب إلى قصف المناطق والقرى الواقعة في الجنوب.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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