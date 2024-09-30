بعد الفيضانات المدمرة.. ارتفاع حصيلة الضحايا في نيبال إلى 193 شخصًا

وتسببت الأمطار في العديد من الوفيات في العاصمة كاتماندو، وغمرت المياه معظم الجزء الجنوبي من المدينة. قالت الشرطة في بيان لها إن 31 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين وأصيب 96 شخصًا في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

أدى انهيار أرضي إلى مقتل ثلاثين شخصًا على طريق سريع مغلق على بعد حوالي 16 كيلومترًا من كاتماندو. ودفن الانهيار الأرضي ما لا يقل عن ثلاث حافلات ومركبات أخرى كان الناس ينامون فيها بسبب إغلاق الطريق السريع.

وظلت كاتماندو مقطوعة طوال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق السريعة الثلاثة المؤدية إلى خارج المدينة. تمكّن العمال من فتح طريق بريثفي السريع الرئيسي مؤقتًا، وأزالوا الصخور والطين والأشجار التي جرفتها الجبال.

أفراد الإنقاذ ينقلون جثة ضحية حوصرت تحت انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في كاتماندو، نيبال، الأحد 29 سبتمبر 2024. Sujan Gurung/AP

وأعلن وزير الداخلية أنه سيتم بناء ملاجئ مؤقتة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم، كما سيتم توفير مساعدات مالية لعائلات القتلى والأشخاص الذين أصيبوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقال مكتبه إن رئيس الوزراء خادجا براساد أولي كان عائدًا إلى بلاده يوم الاثنين بعد حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعا إلى عقد اجتماع طارئ.

وقد سمح تحسن الطقس بتكثيف أعمال الإنقاذ. وقام السكان في الجزء الجنوبي من كاتماندو، الذي غمرته المياه، بتنظيف المنازل مع بدء انحسار منسوب المياه. ولقي 34 شخصاً على الأقل مصرعهم في كاتماندو التي كانت الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وساعدت الشرطة والجنود في جهود الإنقاذ، بينما استُخدمت المعدات الثقيلة لإزالة الانهيارات الأرضية من الطرقات. وأعلنت الحكومة أنها ستغلق المدارس والكليات في جميع أنحاء نيبال خلال الأيام الثلاثة المقبلة.