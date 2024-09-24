الجو الرطب ربما أدى إلى تفاقم فيضانات أوروبا الوسطى

قال عالم المناخ الجيولوجي مارك أوليفس إن صناعة الوقود الأحفوري هي السبب في تفاقم الظواهر الجوية بشكل غير مألوف.

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اجتاحت الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس أوروبا الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة، ودمرت المنازل والبنية التحتية العامة وأدت إلى عشرات الوفيات.

تشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من مليار يورو لإعادة بناء أجزاء من جمهورية التشيك وبولندا ورومانيا والنمسا - بالإضافة إلى الوقت.

في السنة العادية، عادة ما يسقط ما يصل إلى 430 لترًا من الأمطار في منطقة سانت بولتن في جنوب النمسا لمدة ستة إلى تسعة أشهر. ولكن هذا العام، انخفض هذا الحجم في غضون أيام قليلة.

من الموثق جيدًا أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان يؤدي إلى أحداث الطقس المتطرفة. يربط مارك أوليفس، رئيس أبحاث المناخ في Geosphere Austria، المعهد الفيدرالي للجيولوجيا والجيوفيزياء وعلم المناخ والأرصاد الجوية في البلاد، بين ارتفاع درجات الحرارة وما يحدث الآن في أوروبا الوسطى.

وقال: «المنطقة بأكملها فوق أوروبا الوسطى، سواء المحيطات أو الكتل الأرضية، أصبحت الآن أكثر دفئًا بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة بسبب التدخل من صنع الإنسان، من خلال انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر على المناخ».

ونتيجة لذلك، تصبح الكتل الهوائية القطبية - وكذلك الكتل الهوائية المتوسطية - أكثر دفئًا بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات وهي مهيأة لامتصاص ما يصل إلى 7٪ من بخار الماء في ظروف معينة، كما أوضح أوليفس.

وهذا يعني أن الهواء يمكن أن يمتص ما يصل إلى 20٪ من بخار الماء مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة، ويؤدي إلى آثار كارثية.

وقال: «تميل كل من مناطق الضغط العالي ومناطق الضغط المنخفض إلى الاستمرار لفترة أطول في الصيف وبالتالي يمكن أن تكون أكثر كثافة».

«تخيل مجفف شعر أو علبة سقي تحتفظ بها في نفس المكان لفترة طويلة جدًا. ماذا يحدث؟ فهي تحترق أو تتسرب المياه».

الإجابة على الحل لـ Olefs واضحة: «تقليل الانبعاثات في أسرع وقت ممكن».

وقال إن صناعة الوقود الأحفوري هي المسؤولة عن تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة كما شوهد في أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين.

قال أوليفس: «من الضروري للغاية أن نكون محايدين مناخيًا بحلول منتصف القرن على أبعد تقدير - هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من تكثيف هذه الأحداث».

أشاد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بجهود خدمة الطوارئ التي تم نشرها كجزء من عمليات التنظيف والإنقاذ على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقال: «حتى لو كانت البلاد بأكملها تحت الماء، فإنها لن تغرق».

وفي الأسبوع الماضي، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمليارات اليورو كمساعدات لدول وسط أوروبا التي غمرتها الفيضانات القاتلة.

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وقالت: «هذه أوقات غير عادية، وأوقات غير عادية تحتاج إلى تدابير استثنائية».