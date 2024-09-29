نيبال تغرق تحت مياه الفيضانات القوية المدمرة.. مقتل 129 شخصا على الأقل ومشاهد مروعة لانجرافات طينية

سكان يتجمعون على ضفة نهر في حالة فيضان في العاصمة النيبالية. حقوق النشر  Gopen Rai/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
ارتفعت إلى أكثر من 129 قتيلا على الأقل، حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت نيبال، وسط توقعات بارتفاع العدد في ظل وجود عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأصدرت الشرطة النيبالية، الأحد، تحذيراً من أن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع أكثر، مع ورود تقارير بشأن وقوع ضحايا في أنحاء البلاد الجبلية.

وطرأ تحسن على الطقس في نيبال اليوم، مما ساعد في جهود الإنقاذ والتعافي.

مياه نهر باغمتي تفيض في العاصمة النيبالية. Gopen Rai/AP

وكان عمال الإنقاذ انتشلوا خلال الليلة الماضية 14 جثة من حافلتين متجهتين إلى كاتماندو دفنتا في انهيار أرضي على طريق سريع بالقرب من العاصمة.

ولا تزال حافلة أخرى على الأقل ومركبات أخرى مطمورة في نفس المكان، ويحفر عمال الإنقاذ بين الصخور والطين في محاولة للعثور على أشخاص.

Related

العاصمة معزولة

وظلت العاصمة كاتماندو معزولة، الأحد، إذ أغلقت الانهيارات الأرضية الطرق السريعة الرئيسية خارج المدينة، كما أغلقت الانهيارات الأرضية ثلاثة طرق سريعة، بما في ذلك طريق بريثفي الرئيسي الذي يربط كاتماندو ببقية البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 34 شخصاً مصرعهم في كاتماندو، التي كانت الأكثر تضرراً من فيضانات، السبت.

رجل يبكي قريبه الذي لقي مصرعه في الفيضانات التي ضربت نيبال.
رجل يبكي قريبه الذي لقي مصرعه في الفيضانات التي ضربت نيبال. Gopen Rai/ AP

وشارك ضباط الشرطة والجنود في جهود الإنقاذ، واستخدمت المعدات الثقيلة لإزالة الانهيارات الأرضية من الطرق.

وإزاء هذه الأوضاع الصعبة، أعلنت الحكومة أنها ستغلق المدارس والكليات في جميع أنحاء نيبال خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتراجعت حدة الأمطار الغزيرة، التي بدأت الجمعة، السبت، ولكن من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

يوبدأ موسم الرياح الموسمية في حزيران/ يونيو وينتهي عادة بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر.

المصادر الإضافية • أ ب

مواضيع إضافية

بعد الفيضانات المدمرة.. ارتفاع حصيلة الضحايا في نيبال إلى 193 شخصًا

حريق غابات مهول في اليونان يتسبب في وفاة شخصين وإجلاء واسع للسكان

جاسوس إيراني باع نصر الله؟