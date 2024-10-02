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إعصار كراثون المدمّر يتجه نحو تايوان وإجلاء الآلاف من السكان

جنوب تايوان، الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون المنطقة. (AP Photo/Chiang Ying-ying-ying)
جنوب تايوان، الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون المنطقة. (AP Photo/Chiang Ying-ying-ying) حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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يتقدم إعصار كراثون ببطء نحو تايوان حاملاً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة، مما دفع السلطات لإجلاء آلاف المواطنين من المناطق المنخفضة والجبلية المعرضة للخطر.

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وقد سجلت مقاطعة تايتونغ الساحلية هطول أمطار بلغت 93 سنتيمتراً خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما شهدت مدينة كاوهسيونغ، الميناء الرئيسي، سقوط 29 سنتيمتراً من الأمطار.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار، الذي تصل سرعة رياحه إلى 173 كيلومتراً في الساعة، الساحل الغربي المكتظ بالسكان صباح الخميس.

أمواج تتحطم على الساحل في كاوشيونغ، جنوب تايوان، الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع اقتراب إعصار كراثون من تايوان. (AP Photo/Chiang Ying-ying-ying)
أمواج تتحطم على الساحل في كاوشيونغ، جنوب تايوان، الأربعاء، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع اقتراب إعصار كراثون من تايوان. (AP Photo/Chiang Ying-ying-ying)AP Photo

وقد أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء الجزيرة وألغت كافة الرحلات الجوية الداخلية، كما تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من مقاطعة هوالين الشرقية المعرضة للانهيارات الأرضية، إضافة إلى نحو 200 شخص من مدينة تاينان الجنوبية الغربية وأكثر من 800 من مقاطعة بينغتونغ الجنوبية.

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وحذر رئيس بلدية كاوهسيونغ، تشن تشي ماي، السكان من الاقتراب من المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية قرب الأنهار والبحر والجبال، مشبّهاً قوة الإعصار كراثون بإعصار ثيلما الذي دمر المدينة عام 1977 وتسبب في مقتل 37 شخصاً.

رجل يلتقط صورة سيلفي مع الأمواج التي تضرب شاطئ كاوشيونغ، جنوب تايوان، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون المنطقة. (AP Photo/Chiang Ying-yi
رجل يلتقط صورة سيلفي مع الأمواج التي تضرب شاطئ كاوشيونغ، جنوب تايوان، الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث من المتوقع أن يضرب إعصار كراثون المنطقة. (AP Photo/Chiang Ying-yiAP Photo

من جهة أخرى تمّ وضع نحو 40 ألف جندي في حالة تأهب للمساعدة في جهود الإنقاذ، مع لإشارة إلى أن الإعصار قد ضرب الجزر الفلبينية الشمالية يوم الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ونزوح نحو 5000 آخرين.

المصادر الإضافية • أب

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