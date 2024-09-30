"كراثون" أم "جوليان".. تعددت الأسماء والتأثير واحد لإعصار يضرب الفلبين ويتجه إلى تايوان

يُذكر أن إعصار "هايان" الذي اجتاح البلاد في عام 2013، كان أحد أقوى الأعاصير المدارية المسجلة في العالم، وأسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 7,300 شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 5 ملايين آخرين وسط الفلبين.

رصد خبراء الأرصاد الجوية إعصار "كراثون" فوق المياه الساحلية بالقرب من جزيرة بالينتانغ قبالة مقاطعتي كاغايان وباتانيس في الفلبين.

ويصاحب الإعصار رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومتراً في الساعة (109 ميلاً في الساعة) وعواصف تبلغ سرعتها 215 كيلومتراً في الساعة (133 ميلاً في الساعة).

ووفقًا لتوقعات الخبراء، فإن الإعصار "كراثون" يتحرك ببطء نحو الغرب، وقد يشتد ليصبح إعصاراً خارقاً عندما ينحرف نحو الشمال الشرقي باتجاه تايوان يوم الثلاثاء.

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الإعصار.

وقام السكان بتقوية أسطح منازلهم وغطوا النوافذ بألواح خشبية وأبعدوا قوارب الصيد الخاصة بهم عن البحر قبل يومين من وصول الإعصار.

تم إجلاء المئات من السكان في القرى في الساحل والأماكن المعرضة للفيضانات في مقاطعة كاجايان، حيث تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي. وقال المسؤولون إن الفصول الدراسية تم تعليقها يوم الاثنين في العديد من المقاطعات الشمالية كإجراء احترازي.

المتخصصة في الأرصاد الجوية الفلبينية تشير إلى لوحة إلكترونية لإظهار قوة الإعصار القوي كراثون Aaron Favila/AP

كما توقفت الرحلات البحرية في المدن والمقاطعات الشمالية التي ضربها الإعصار أو اقترب منها. ويذكر أن الإعصار يُطلق عليه محليًا اسم "جوليان" كما قال المسؤولون.

يضرب الفلبين حوالي 20 عاصفة وإعصارًا سنويًا. ويقع الأرخبيل في "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة على طول المحيط تحدث فيها العديد من الانفجارات البركانية والزلازل.