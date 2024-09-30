Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

"كراثون" أم "جوليان".. تعددت الأسماء والتأثير واحد لإعصار يضرب الفلبين ويتجه إلى تايوان

الفيضانات الناجمة عن الإعصار القوي كراثون المعروف محليًا باسم الإعصار جوليان شمال الفلبين
الفيضانات الناجمة عن الإعصار القوي كراثون المعروف محليًا باسم الإعصار جوليان شمال الفلبين حقوق النشر  Bernie Dela Cruz/AP
حقوق النشر Bernie Dela Cruz/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

ضرب إعصار قوي الجزر الشمالية في الفلبين يوم الاثنين، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة وتنفيذ عمليات إجلاء جماعية للسكان.

يُذكر أن إعصار "هايان" الذي اجتاح البلاد في عام 2013، كان أحد أقوى الأعاصير المدارية المسجلة في العالم، وأسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 7,300 شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 5 ملايين آخرين وسط الفلبين.

رصد خبراء الأرصاد الجوية إعصار "كراثون" فوق المياه الساحلية بالقرب من جزيرة بالينتانغ قبالة مقاطعتي كاغايان وباتانيس في الفلبين.

ويصاحب الإعصار رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومتراً في الساعة (109 ميلاً في الساعة) وعواصف تبلغ سرعتها 215 كيلومتراً في الساعة (133 ميلاً في الساعة).

ووفقًا لتوقعات الخبراء، فإن الإعصار "كراثون" يتحرك ببطء نحو الغرب، وقد يشتد ليصبح إعصاراً خارقاً عندما ينحرف نحو الشمال الشرقي باتجاه تايوان يوم الثلاثاء.

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الإعصار.

Related

وقام السكان بتقوية أسطح منازلهم وغطوا النوافذ بألواح خشبية وأبعدوا قوارب الصيد الخاصة بهم عن البحر قبل يومين من وصول الإعصار.

تم إجلاء المئات من السكان في القرى في الساحل والأماكن المعرضة للفيضانات في مقاطعة كاجايان، حيث تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي. وقال المسؤولون إن الفصول الدراسية تم تعليقها يوم الاثنين في العديد من المقاطعات الشمالية كإجراء احترازي.

المتخصصة في الأرصاد الجوية الفلبينية تشير إلى لوحة إلكترونية لإظهار قوة الإعصار القوي كراثون
المتخصصة في الأرصاد الجوية الفلبينية تشير إلى لوحة إلكترونية لإظهار قوة الإعصار القوي كراثون Aaron Favila/AP

كما توقفت الرحلات البحرية في المدن والمقاطعات الشمالية التي ضربها الإعصار أو اقترب منها. ويذكر أن الإعصار يُطلق عليه محليًا اسم "جوليان" كما قال المسؤولون.

يضرب الفلبين حوالي 20 عاصفة وإعصارًا سنويًا. ويقع الأرخبيل في "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة على طول المحيط تحدث فيها العديد من الانفجارات البركانية والزلازل.

المصادر الإضافية • أ ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

مأساة في الفلبين: العاصفة "ترامي" تتسبب في وفاة وفقدان أكثر من 100 شخص

العاصفة المدارية "ترامي" تخلف 46 قتيلاً في الفلبين

تواصل أعمال الإنقاذ تنضيف ما خلفته فيضانات قوية ضربت بولندا