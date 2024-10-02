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شهادة من وسط الدمار بالضاحية الجنوبية لبيروت.. الفنان معين شريف يتحدث بعد غارات إسرائيلية دمرت منزله

الفنان اللبناني معين شريف بعد استهداف غارة إسرائيلية لمنزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
الفنان اللبناني معين شريف بعد استهداف غارة إسرائيلية لمنزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان Copyright AP Video Screenshot
Copyright AP Video Screenshot
بقلم: يورونيوز
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تلاحق الهجمات الإسرائيلية حزب الله ومؤيديه في الأوساط الشعبية المدنية والفنية على حد سواء، إذ استهدفت غارات عنيفة منزل الفنان اللبناني الشهير معين شريف في ضاحية بيروت الجنوبية بعد تلقيه تحذيرًا فجرًا بإخلاء المبنى.

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ومن أمام منزله المدمر في الشياح، وقف الفنان الذي اشتهر بتأييده لحزب الله ومحبته لأمينه العام حسن نصر الله ، ليقول إن الإسرائيلي "يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تفكيك بيئة المقاومة، لكننا على العهد الذي قطعناه للأمين العام، أرواحنا وأولادنا وبيوتنا فداءً للمقاومة". وأضاف أن الإسرائيلي "عندما يشعر بالجبن وبالعجز يلجأ لضرب المدنيين العزل".

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ولم يستطع صاحب أغنية "زرع التحرير"، حسب حديثه لوكالة "أسوشيتد برس"، عند تلقيه تحذيرًا بإخلاء المنزل، أن يجمع أغراضه، فهو بالكاد استطاع "إيصال أطفاله إلى السيارة" قبل أن يتحول منزله إلى رماد.

وقد شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ليلًا، وذلك عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل ب250 صاروخًا باليستيًا. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أودت الغارات الإسرائيلية بحياة 55 شخصًا وأصابت 156 آخرين.

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