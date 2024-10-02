شهادة من وسط الدمار بالضاحية الجنوبية لبيروت.. الفنان معين شريف يتحدث بعد غارات إسرائيلية دمرت منزله

بقلم: يورونيوز

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ومن أمام منزله المدمر في الشياح، وقف الفنان الذي اشتهر بتأييده لحزب الله ومحبته لأمينه العام حسن نصر الله ، ليقول إن الإسرائيلي "يعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تفكيك بيئة المقاومة، لكننا على العهد الذي قطعناه للأمين العام، أرواحنا وأولادنا وبيوتنا فداءً للمقاومة". وأضاف أن الإسرائيلي "عندما يشعر بالجبن وبالعجز يلجأ لضرب المدنيين العزل".

ولم يستطع صاحب أغنية "زرع التحرير"، حسب حديثه لوكالة "أسوشيتد برس"، عند تلقيه تحذيرًا بإخلاء المنزل، أن يجمع أغراضه، فهو بالكاد استطاع "إيصال أطفاله إلى السيارة" قبل أن يتحول منزله إلى رماد.

وقد شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ليلًا، وذلك عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل ب250 صاروخًا باليستيًا. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أودت الغارات الإسرائيلية بحياة 55 شخصًا وأصابت 156 آخرين.