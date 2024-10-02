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غارات إسرائيلية على الضاحية والبقاع وقتال بري ضار مع حزب الله والجيش الإسرائيلي يدفع بعديد الاحتياط

جنود إسرائيليون يعملون على دبابات في شمال إسرائيل
جنود إسرائيليون يعملون على دبابات في شمال إسرائيل Copyright AP Photo/Baz Ratner
Copyright AP Photo/Baz Ratner
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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شنت الطائرات الإسرائيلية موجة كثيفة من الغارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية عقب الهجوم الإيراني العنيف، وقد هرع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى تحذير ما تبقى من سكان الضاحية بضرورة الإخلاء ليلًا.

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ووفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات، استهدفت خلالها مركزاً جديداً للدفاع المدني في الشياح الذي تم إخلاؤه مسبقاً، بالإضافة إلى استهداف مناطق أخرى مثل السانت تريز ومبنيين عند مفترق الجاموس - صفير. كذلك، امتدت الغارات لتشمل محيط الشويفات ومنطقة الحدت بحي الأميركان، ومجمع المجتبى، وكاليري سمعان، فضلاً عن مجمع الأجنحة الخمسة في الشويفات – العمروسية.

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إلى جانب ذلك، أغارت الطائرات الحربية على مناطق في بعلبك أسفرت عن مقتل 11 و إصابة 19 بجروح متفاوتة، حيث استهدفت بلدة البزالية في البقاع، اللبوة، وطريق عام البزالية شمالي قضاء بعلبك، وكذلك محيط بلدة عين بورضاي وبلدات رسم الحدث وسرعين وشعث في البقاع الشمالي.

الدخان يتصاعد بسبب غارة جوية إسرائيلية أصابت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
الدخان يتصاعد بسبب غارة جوية إسرائيلية أصابت الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنانHussein Malla/ AP

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله في بيان صدر صباح اليوم أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل عبر العديسة وكفركلا، مما أجبرها على التراجع. كما أشار البيان إلى استهداف الحزب قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسغفعام باستخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية، إلى جانب قصف منطقة شتولا بصاروخ من طراز بركان.

على صعيد آخر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بضم وحدات مشاة ومدرعات إلى العمليات البرية في جنوب لبنان، حيث انضمت الفرقة 36، التي تضم لواء غولاني واللواء 188 ولواء عتصيوني، إلى الفرقة 98 في العمليات الجارية.

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