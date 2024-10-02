اليوم الـ362 للحرب: قصف بلا هوادة على الضاحية وإسرائيل تتوعد إيران برد مؤلم والغرب يتدافع لحمايتها

في هذا السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن بلدية هود هشارون في وسط البلاد تعرضت لأضرار في 100 منزل.

بينما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن تحليل مقاطع الفيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الموساد في تل أبيب.

أما في غزة، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية الدموية في بلدة خداعة شرق خان يونس عن سقوط ما يزيد عن 43 قتيلًا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي لبنان، حيث نفذت الطائرات الحربية موجة غارات عنيفة استهدفت ليلًا ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مع جنود إسرائيليين حاولوا التوغل من أكثر من نقطة في العديسة وكفركلا، مما أجبرهم على التراجع. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انضمام الفرقة 36 ولواء عتصيوني للعملية البرية في لبنان.

الأحداث في اليوم السابق

آخر تطورات الحرب في يومها الـ362

