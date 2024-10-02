Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
اليوم الـ362 للحرب: قصف بلا هوادة على الضاحية وإسرائيل تتوعد إيران برد مؤلم والغرب يتدافع لحمايتها

امرأة تحمل قطتها أمام مبنى مدمر في موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية، بيروت، لبنان، الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024.
امرأة تحمل قطتها أمام مبنى مدمر في موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية، بيروت، لبنان، الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024. حقوق النشر  Hassan Ammar/ AP
حقوق النشر Hassan Ammar/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ
انسخ الرابط Copy to clipboard تم النسخ

دخلت الحرب على غزة يومها الـ362، بعد ليلة أطلقت فيها إيران أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، محذرةً من أن أي رد ستقابله خطوة أعنف. وقد نقل موقع "أكسيوس" أن الأخيرة وضعت منشآت النفط الإيرانية، وأنظمة الدفاع الجوي، واغتيال شخصيات بارزة ضمن خياراتها.

في هذا السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن بلدية هود هشارون في وسط البلاد تعرضت لأضرار في 100 منزل.

بينما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن تحليل مقاطع الفيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الموساد في تل أبيب.

أما في غزة، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية الدموية في بلدة خداعة شرق خان يونس عن سقوط ما يزيد عن 43 قتيلًا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي لبنان، حيث نفذت الطائرات الحربية موجة غارات عنيفة استهدفت ليلًا ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مع جنود إسرائيليين حاولوا التوغل من أكثر من نقطة في العديسة وكفركلا، مما أجبرهم على التراجع. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انضمام الفرقة 36 ولواء عتصيوني للعملية البرية في لبنان.

الأحداث في اليوم السابق

آخر تطورات الحرب في يومها الـ362

البث المباشر انتهى

هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يتأثر توقيت الرد على إيران بإعادة تنظيم الدفاعات الجوية

شارك

سي إن إن: نقل 47 إسرائيليا إلى المستشفيات جراء الاشتباكات بين الجيش وحزب الله في جنوب لبنان

شارك

حماس: ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للحشد والمشاركة في "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"

شارك

سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين: حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن

شارك

المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى: تضرر منزل واندلاع حريق شرقي صفد جراء قصف صاروخي من لبنان

شارك

الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني لدى برلين على خلفية الهجوم الصاروخي على إسرائيل

شارك

البيت الأبيض: نجري محادثات مع الإسرائيليين حول ردهم على الهجوم الإيراني، ولا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد

شارك

القناة 12 الإسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الجليل الأعلى جراء قصف صاروخي من لبنان

شارك

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة عقدون شرق نهاريا برشقة صاروخية

شارك

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني قرر تنفيذ رد قاسٍ على الهجوم الإيراني

شارك

الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران

شارك

كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية يافا التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من الخليل

شارك

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي خلال ساعتين

شارك

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الرد سيكون قاسيا ولكن لن يؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران

شارك

بايدن: سيتم فرض بعض العقوبات على طهران ولا ندعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتم فرض بعض العقوبات على طهران ولا ندعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف: "نحن نقدم لإسرائيل النصائح ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أنه سيتم البحث مع إسرائيل في خيارات الرد على الهجوم الإيراني.


شارك

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى إذا ردت إسرائيل علينا

أشار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بعد لقائه الأمير القطري إلى أن "إسرائيل اغتالت ضيفنا على أرضنا في يوم تنصيبي، تريثنا في الرد على إسرائيل من أجل السلام، كنا مضطرون للرد على إسرائيل".

وأضاف: "لدينا إرادة مع الدوحة لتعزيز التعاون على مستويات عدة، نتطلع إلى السلام والهدوء لكن إسرائيل تجبرنا على القيام بردات فعل، سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".

شارك

أمير قطر: ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة

 أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: 

  • ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة ولبنان وحل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة
  • ندعم أي جهود تهدف إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها 
  • بحثت مع الرئيس الإيراني الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا وخصوصا العدوان على غزة والضفة الغربية 
  • الوساطة خيارنا الاستراتيجي وسنواصل مساعينا لوقف الحرب في قطاع غزة





شارك

وزارة الصحة اللبنانية: 55 شهيدا و156 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

شارك

ممثل لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تكثف من "حدة عدوانها وجرائمها "

شارك

حزب الله: "استهدفنا حشدا لقوات العدو في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة"

شارك

وزير الخارجية السعودي: يجب ألا نتأخر أكثر في حل إقامة الدولتين

شارك

مندوب إسرائيل: فشلت إيران بهجومها وفشلها لا يخفي شرها

شارك

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنوده الثمانية الذين قتلوا في المعارك جنوب لبنان:

  •  النقيب "إيتان أوستر"، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز
  • النقيب "هرئيل إتنغر"، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز
  • النقيب "إيتاي أريئيل جيات"، ضابط في سلاح الهندسة القتالية في وحدة يالام.
  • الرائد "نوعم برزيلاي" مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز.
  • الرائد "أور منصور"، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز
  • الرائد "نزار إيتكين"، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندو
  • الرقيب "المكين طريف"، مقاتل في لواء غولاني
  • الرقيب "عيدو بروير"، لواء غولاني



شارك

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وقادرون على ضرب أي مكان في الشرق الأوسط

شارك

نتنياهو: نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ولن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معا وسننتصر

قال رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إننا في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ولن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معا وسننتصر.

وقدم تعزيته لعائلات جنودنا الأبطال الذين قتلوا اليوم في لبنان، مضيفاً: "نحن في ذروة حرب صعبة".


شارك

وزير الخارجية الإيراني: "أي فعل من الكيان الصهيوني سنواجهه بالرد المناسب وبصورة أقوى من كل مرة"

شارك

المرصد السوري: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى يتردد عليه قيادات بحزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات إنقاذ توجهت مجدداً إلى جنوب لبنان لإجلاء قتلى وجرحى

شارك

حزب الله: دمرنا بصواريخ موجهة 3 دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس

شارك

ممثل فرنسا في مجلس الأمن: باريس تعارض أي عملية برية إسرائيلية في لبنان

شارك

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذرها من استهدافنا بسبب دعمنا لإسرائيل

شارك

غوتيريش: تل أبيب رفضت مقترحًا أمريكيًا فرنسيًا لوقف إطلاق النار في لبنان وصعّدت ضرباتها بما فيها قتل حسن نصر الله

شارك

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية حتى الآن

شارك

الجيش الإسرائيلي: مقتل 8 ضباط وجنود في معارك جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 ضباط وجنود من قواته خلال المعارك مع حزب الله اليوم ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم إلى 8، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين جراح اثنين منهم خطرة.

وذكر أن من بين قتلى المعارك جنوب لبنان 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب. ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن 2 من الجنود القتلى هم من لواء غولاني.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القتلى الثمانية سقطوا في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع عناصر من حزب الله من مسافة قريبة.


شارك

محطة الطاقة الإيرانية واحدة من أهداف إسرائيل في إيران

رأت أوساط عسكرية في إسرائيل أن من بين الاهداف التي قد ترد فيها إسرائيل على عملية الوعد الصادق الثانية حيث ضربت إيران بنحو مئتي صاروخ بالستي مواقع متعددة عسكرية في الدولة العبرية، ويكثر الحديث عن تدمير محطة الطاقة التي تزود مناطق في إيران بالكهرباء بحجم 2880 ميغا واط.

شارك

مشاهد لإعلان قائد الحرس الثوري الإيراني بدء عملية الوعد الصادق 2

مشاهد لإعلان قائد الحرس الثوري الإيراني سلامي بد عملية الوعد الصادق الثانية تمثلت في إطلاق أكثر من 180 صاروخا بالستيا

شارك

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط مع المواجهات مع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أربعاء مقتل ضابط هو الأول منذ الإعلان عن التوغل بريا في جنوب لبنان، وقال بيان الجييش إن الضابط هو قائد مجموعة

جنود في وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة الكوماندوز..


وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الضابط قتل في اشتباك وقع مع مقاتلين من حزب الله داخل مبنى بإحدى القرى جنوبي لبنان والتي تقاتل بها الفرقة 98.

وبذلك يصل عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 716 عسكريا.

شارك

الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 41,689 قتيلا وأكثر من 96,500 إصابة

التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ362 على قطاع غزة.


 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 قتيلا و 165 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية إلى 41,689 قتيلا و 96,625 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

شارك

إسرائيل: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش شخصية غير مرغوب بها وممنوع عليه دخول تل أبيب

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل وممنوع عليه من دخول البلاد.


وأضاف كاتس في منشور على على "إكس" أن أي شخص لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبًا، لا يستحق أن تطأ قدمه أرض إسرائيل عل حد تعبيره.


إن الأمين العام الذي يقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين والآن إيران - أم الإرهاب العالمي - سيُذكر كوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، قال كاتس.




شارك

المرشد الإيراني: وجود الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في منطقتنا هو جوهر المشكلة

شارك

انفجاران في محيط سفارة إسرائيل بكوبنهاغن

الدنمارك: انفجاران بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن والتحقيقات مستمرة

أعلنت الشرطة الدنماركية يوم الأربعاء أنها تحقق في الانفجارين اللذين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاغن، مؤكدةً عدم وقوع ضحايا.
شارك

الرئاسة الفرنسية: نؤكد التزامنا بأمن إسرائيل

أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانًا أكدت فيه التزامها بأمن إسرائيل وحشد موارد عسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. كما جدد الرئيس إيمانويل ماكرون دعوته لحزب الله لوقف "أعماله الإرهابية" ضد إسرائيل وسكانها، مطالبًا في الوقت نفسه بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بأسرع وقت.

شارك

غالانت يتوعد برد قاسٍ ولابيد يدعو لوضع إستراتيجية إقليمية شاملة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إيران لم تستوعب الدرس بعد، مضيفًا: "من يهاجمنا سيدفع ثمنًا باهظًا". من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى ضرورة تحويل النجاح العسكري إلى تغيير إستراتيجي، مؤكدًا على أهمية وضع إستراتيجية إقليمية شاملة، مع التشديد على عدم نسيان الحاجة الملحة لإعادة الأسرى إلى ديارهم.

شارك

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 50 صاروخا على الشمال منذ صباح اليوم.

شارك

نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث الرد على إيران

نقل موقع "والا" عن مصدر مطلع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد يعقد ظهر اليوم اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

شارك

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنحة من نوع قدس.

شارك

غارات إسرائيلية على الضاحية والبقاع وقتال بري ضار مع حزب الله والجيش الإسرائيلي يدفع بعديد الاحتياط

شنت الطائرات الإسرائيلية موجة كثيفة من الغارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية عقب الهجوم الإيراني العنيف، وقد هرع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى تحذير ما تبقى…
شارك
انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

