اليوم الـ362 للحرب: قصف بلا هوادة على الضاحية وإسرائيل تتوعد إيران برد مؤلم والغرب يتدافع لحمايتها

دخلت الحرب على غزة يومها الـ362، بعد ليلة أطلقت فيها إيران أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل، محذرةً من أن أي رد ستقابله خطوة أعنف. وقد نقل موقع "أكسيوس" أن الأخيرة وضعت منشآت النفط الإيرانية، وأنظمة الدفاع الجوي، واغتيال شخصيات بارزة ضمن خياراتها.
في هذا السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن بلدية هود هشارون في وسط البلاد تعرضت لأضرار في 100 منزل.
بينما ذكرت شبكة "سي إن إن" أن تحليل مقاطع الفيديو أظهر أن أحد الصواريخ الإيرانية انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الموساد في تل أبيب.
أما في غزة، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية الدموية في بلدة خداعة شرق خان يونس عن سقوط ما يزيد عن 43 قتيلًا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي لبنان، حيث نفذت الطائرات الحربية موجة غارات عنيفة استهدفت ليلًا ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، أعلن حزب الله أنه خاض اشتباكات مع جنود إسرائيليين حاولوا التوغل من أكثر من نقطة في العديسة وكفركلا، مما أجبرهم على التراجع. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انضمام الفرقة 36 ولواء عتصيوني للعملية البرية في لبنان.
آخر تطورات الحرب في يومها الـ362
هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يتأثر توقيت الرد على إيران بإعادة تنظيم الدفاعات الجوية
سي إن إن: نقل 47 إسرائيليا إلى المستشفيات جراء الاشتباكات بين الجيش وحزب الله في جنوب لبنان
حماس: ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للحشد والمشاركة في "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"
سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين: حزب الله لم يستخدم صواريخه المتطورة وبعيدة المدى حتى الآن
المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى: تضرر منزل واندلاع حريق شرقي صفد جراء قصف صاروخي من لبنان
الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني لدى برلين على خلفية الهجوم الصاروخي على إسرائيل
البيت الأبيض: نجري محادثات مع الإسرائيليين حول ردهم على الهجوم الإيراني، ولا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد
القناة 12 الإسرائيلية: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الجليل الأعلى جراء قصف صاروخي من لبنان
حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة عقدون شرق نهاريا برشقة صاروخية
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء الأمني قرر تنفيذ رد قاسٍ على الهجوم الإيراني
الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران
كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن عملية يافا التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من الخليل
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي خلال ساعتين
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الرد سيكون قاسيا ولكن لن يؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران
بايدن: سيتم فرض بعض العقوبات على طهران ولا ندعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتم فرض بعض العقوبات على طهران ولا ندعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف: "نحن نقدم لإسرائيل النصائح ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى أنه سيتم البحث مع إسرائيل في خيارات الرد على الهجوم الإيراني.
الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى إذا ردت إسرائيل علينا
أشار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بعد لقائه الأمير القطري إلى أن "إسرائيل اغتالت ضيفنا على أرضنا في يوم تنصيبي، تريثنا في الرد على إسرائيل من أجل السلام، كنا مضطرون للرد على إسرائيل".
وأضاف: "لدينا إرادة مع الدوحة لتعزيز التعاون على مستويات عدة، نتطلع إلى السلام والهدوء لكن إسرائيل تجبرنا على القيام بردات فعل، سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".
أمير قطر: ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بإيقاف عدوانها على غزة
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة ولبنان وحل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة
- ندعم أي جهود تهدف إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها
- بحثت مع الرئيس الإيراني الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا وخصوصا العدوان على غزة والضفة الغربية
- الوساطة خيارنا الاستراتيجي وسنواصل مساعينا لوقف الحرب في قطاع غزة
وزارة الصحة اللبنانية: 55 شهيدا و156 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة
ممثل لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تكثف من "حدة عدوانها وجرائمها "
حزب الله: "استهدفنا حشدا لقوات العدو في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة"
وزير الخارجية السعودي: يجب ألا نتأخر أكثر في حل إقامة الدولتين
مندوب إسرائيل: فشلت إيران بهجومها وفشلها لا يخفي شرها
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنوده الثمانية الذين قتلوا في المعارك جنوب لبنان:
- النقيب "إيتان أوستر"، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز
- النقيب "هرئيل إتنغر"، قائد فريق في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز
- النقيب "إيتاي أريئيل جيات"، ضابط في سلاح الهندسة القتالية في وحدة يالام.
- الرائد "نوعم برزيلاي" مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز.
- الرائد "أور منصور"، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندوز
- الرائد "نزار إيتكين"، مقاتل في وحدة أغوز تشكيل كوماندو
- الرقيب "المكين طريف"، مقاتل في لواء غولاني
- الرقيب "عيدو بروير"، لواء غولاني
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وقادرون على ضرب أي مكان في الشرق الأوسط
نتنياهو: نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ولن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معا وسننتصر
قال رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إننا في حرب صعبة مع المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا ولن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معا وسننتصر.
وقدم تعزيته لعائلات جنودنا الأبطال الذين قتلوا اليوم في لبنان، مضيفاً: "نحن في ذروة حرب صعبة".
وزير الخارجية الإيراني: "أي فعل من الكيان الصهيوني سنواجهه بالرد المناسب وبصورة أقوى من كل مرة"
المرصد السوري: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى يتردد عليه قيادات بحزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق
وسائل إعلام إسرائيلية: مروحيات إنقاذ توجهت مجدداً إلى جنوب لبنان لإجلاء قتلى وجرحى
حزب الله: دمرنا بصواريخ موجهة 3 دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس
ممثل فرنسا في مجلس الأمن: باريس تعارض أي عملية برية إسرائيلية في لبنان
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: إيران ستتحمل مسؤولية أفعالها ونحذرها من استهدافنا بسبب دعمنا لإسرائيل
غوتيريش: تل أبيب رفضت مقترحًا أمريكيًا فرنسيًا لوقف إطلاق النار في لبنان وصعّدت ضرباتها بما فيها قتل حسن نصر الله
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: نحو 1.2 مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية حتى الآن
الجيش الإسرائيلي: مقتل 8 ضباط وجنود في معارك جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 ضباط وجنود من قواته خلال المعارك مع حزب الله اليوم ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم إلى 8، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين جراح اثنين منهم خطرة.
وذكر أن من بين قتلى المعارك جنوب لبنان 3 ضباط برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب. ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن 2 من الجنود القتلى هم من لواء غولاني.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القتلى الثمانية سقطوا في مكانين مختلفين نتيجة اشتباكات مباشرة مع عناصر من حزب الله من مسافة قريبة.
محطة الطاقة الإيرانية واحدة من أهداف إسرائيل في إيران
رأت أوساط عسكرية في إسرائيل أن من بين الاهداف التي قد ترد فيها إسرائيل على عملية الوعد الصادق الثانية حيث ضربت إيران بنحو مئتي صاروخ بالستي مواقع متعددة عسكرية في الدولة العبرية، ويكثر الحديث عن تدمير محطة الطاقة التي تزود مناطق في إيران بالكهرباء بحجم 2880 ميغا واط.
مشاهد لإعلان قائد الحرس الثوري الإيراني بدء عملية الوعد الصادق 2
مشاهد لإعلان قائد الحرس الثوري الإيراني سلامي بد عملية الوعد الصادق الثانية تمثلت في إطلاق أكثر من 180 صاروخا بالستيا
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط مع المواجهات مع حزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أربعاء مقتل ضابط هو الأول منذ الإعلان عن التوغل بريا في جنوب لبنان، وقال بيان الجييش إن الضابط هو قائد مجموعة
جنود في وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة الكوماندوز..
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الضابط قتل في اشتباك وقع مع مقاتلين من حزب الله داخل مبنى بإحدى القرى جنوبي لبنان والتي تقاتل بها الفرقة 98.
وبذلك يصل عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 716 عسكريا.
الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 41,689 قتيلا وأكثر من 96,500 إصابة
التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ362 على قطاع غزة.
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 قتيلا و 165 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية إلى 41,689 قتيلا و 96,625 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
إسرائيل: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش شخصية غير مرغوب بها وممنوع عليه دخول تل أبيب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل وممنوع عليه من دخول البلاد.
وأضاف كاتس في منشور على على "إكس" أن أي شخص لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبًا، لا يستحق أن تطأ قدمه أرض إسرائيل عل حد تعبيره.
إن الأمين العام الذي يقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين والآن إيران - أم الإرهاب العالمي - سيُذكر كوصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، قال كاتس.
المرشد الإيراني: وجود الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في منطقتنا هو جوهر المشكلة
انفجاران في محيط سفارة إسرائيل بكوبنهاغن
الرئاسة الفرنسية: نؤكد التزامنا بأمن إسرائيل
أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانًا أكدت فيه التزامها بأمن إسرائيل وحشد موارد عسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. كما جدد الرئيس إيمانويل ماكرون دعوته لحزب الله لوقف "أعماله الإرهابية" ضد إسرائيل وسكانها، مطالبًا في الوقت نفسه بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بأسرع وقت.
غالانت يتوعد برد قاسٍ ولابيد يدعو لوضع إستراتيجية إقليمية شاملة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إيران لم تستوعب الدرس بعد، مضيفًا: "من يهاجمنا سيدفع ثمنًا باهظًا". من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى ضرورة تحويل النجاح العسكري إلى تغيير إستراتيجي، مؤكدًا على أهمية وضع إستراتيجية إقليمية شاملة، مع التشديد على عدم نسيان الحاجة الملحة لإعادة الأسرى إلى ديارهم.
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق 50 صاروخا على الشمال منذ صباح اليوم.
نتنياهو يعقد اجتماعًا لبحث الرد على إيران
نقل موقع "والا" عن مصدر مطلع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد يعقد ظهر اليوم اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنحة من نوع قدس.