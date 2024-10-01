Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تغطية خاصة
خدمات
شاهد: إسرائيل تزعم تنفيذ 70 عملية سرية خاصة وتكشف وثائق في أنفاق "الرضوان" تهدف لاحتلال الجليل

إسرائيل تزعم تنفيذ 70 عملية خاصة واكتشاف وثائق سرية في أنفاق "الرضوان" تهدف لاحتلال الجليل
إسرائيل تزعم تنفيذ 70 عملية خاصة واكتشاف وثائق سرية في أنفاق "الرضوان" تهدف لاحتلال الجليل
حقوق النشر لقطة من فيديو لصفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
زعمت القوات الإسرائيلية أنها نفذت 70 عملية عسكرية خاصة على مدار 200 ليلة في جنوب لبنان تم خلالها مداهمة مواقع واكتشاف "وثائق سرية" تابعة لحزب الله، تشير إلى خطط "لاحتلال الجليل". كما أدعت العثور على مخازن تحتوي على أسلحة روسية وإيرانية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، أن الجيش "عثر خلال عمليات خاصة على خريطة ونفق يمتد باتجاه الحدود الإسرائيلية". وادعى هغاري أن القوات الإسرائيلية دمّرت "مخابئ تحتوي على معلومات حساسة تابعة لقوة الرضوان"، مشيرًا إلى أنها اقتحمت عدة قرى ومناطق محيطة، بالإضافة إلى أنفاق تحت الأرض على طول الحدود. وزعم أن بعض هذه العمليات استمرت لمدة يومين أو ثلاثة.

وبحسب الادعاءات، تم العثور"على متفجرات موجهة نحو الجدار الحدودي، إلى جانب آلاف الصواريخ والأسلحة المخزنة في الأنفاق والأقبية على طول الحدود". وزعم المتحدث أن الجيش دمرها، لكن الخطر "لا يزال قائمًا"، ولذلك "قررت إسرائيل التوغل برًا" لتطهير ما تبقى.

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو حول "العمليات السرية التي قام بها في لبنان"

وقد استندت العمليات، بحسب الجيش، إلى معلومات استخباراتية تم جمعها على مدى سنوات. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن العمليات توغلت إلى عمق يتراوح بين خمسة إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

كما ادعت إسرائيل أنها عثرت على معدات ضخمة داخل أنفاق بعمق يصل إلى 25 مترًا تحت الأرض، وكانت هذه المعدات تشمل أسلحة روسية وإيرانية مضادة للدبابات، مثل صواريخ "كورنيت"، بالإضافة إلى أسلحة قنص روسية من طراز "دراغونوف"، ورشاشات ثقيلة، وأنظمة دفاع جوي قصيرة المدى. علاوة على ذلك، زعمت إسرائيل وجود عبوات ناسفة بأحجام مختلفة، وأجهزة اتصال مشفرة، وبنادق كلاشينكوف، وعشرات الآلاف من الذخائر.

