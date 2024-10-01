دمار واسع غير مسبوق بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء القصف الإسرائيلي العنيف

قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات في الأسابيع الأخيرة طالت أهدافا مسلحة في أجزاء كبيرة من لبنان. وذلك بالرغم من أن الاستهداف أصاب كذلك مباني يعيش فيها مدنيون وكان من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وقال علي حركة وهو مسؤول محلي ومهندس: "قُصفت أربع مواقع بالأمس. ثلاثة في حارة حريك وآخر في برج البراجنة، تم استهداف مبنى سكني".

وأضاف: "الحمد لله لم يكن هناك أحد لأن الناس ينتقلون إلى أماكن أكثر أماناً. الحمد لله لم يصب أحد بأذى، لكن الدمار كبير، والاستهداف كان لمبانٍ سكنية".

قتلت الهجمات أكثر من 1000 شخص في لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين ربعهم تقريبًا من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية. وأصيب أكثر من 5000 آخرين.

تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان Hassan Ammar/AP

أجبرت الضربات الجوية أكثر من 118,000 شخص على الفرار من منازلهم في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، معظمهم في الجنوب وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها ال 361 مخلفة حتى الآن أكثر من50,000 ألف شهيد و 96,000 إصابة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.