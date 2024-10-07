رئيس الوزراء السلوفاكي يتعهد بمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف الناتو ما دام في منصبه

بقلم: يورونيوز

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تعهد السلوفاكي روبرت فيكو بأنه لن يسمح لأوكرانيا بأن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي طالما أنه في منصب رئيس الوزراء. وتعتبر هذه التصريحات ضربة أخرى لتطلعات كييف للانضمام إلى الحلف وسط الحرب المستمرة.

وقال في مقابلة صحفية يوم الأحد: "سأوجه المشرعين الخاضعين لإشرافي كرئيس للحزب الحاكم (الذي يسمى "سمير") بعدم الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي". وأضاف فيكو أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف سيكون أساسًا جيدًا لحرب عالمية ثالثة".

يذكر أن رئيس الوزراء السلوفاكي أنه كان من أشد المنتقدين للدعم العسكري والمالي الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وقد دأب على اتهام الغرب والولايات المتحدة بتعميق الصراع المحتدم وإلقاء اللوم على أوروبا.

روبرت فيكو وفلاديمير بوتين في اجتماع عام 2016 AP Photo

وقال يوم الأحد "هناك صراع عسكري في بلد مجاور حيث يقتل السلاف بعضهم بعضا، وأوروبا تدعم بشكل كبير عملية القتل هذه، التي لا أفهمها". وفي إشارة إلى موقفه من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، قال بكل صراحة: "هذا أمر قلته علنًا لرئيس الوزراء شميهال وللأميركيين والجميع".

وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع فيكو يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الذي من المقرر أن يركز على التعاون في مجال أمن الطاقة والبنية التحتية.

فيكو: لا يمكن حل الحرب عسكريا

يعتبر رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو أحد أقرب حلفاء موسكو داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب نظيره المجري فيكتور أوربان. وقد نجا من محاولة اغتيال في مايو/أيار الماضي.

وكان في تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد عاد إلى السلطة كجزء من ائتلاف مع حزب صوت - الديمقراطية الاجتماعية (Hlas) من يسار الوسط والحزب الوطني السلوفاكي (SNS) القومي.

وقال حيئنذ، خلال حملته الانتخابية، إنه لن يتم إرسال "جولة واحدة من الذخيرة" إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فقد كشف تحقيق نشرته صحيفة (Spectator) السلوفاكية الأسبوع الماضي أن حكومة فيكو قامت بالفعل بتصدير أسلحة وذخيرة ومواد أخرى بقيمة 112 مليون يورو على الأقل إلى أوكرانيا.

تأتي تصريحات المسؤول السلوفاكي على الرغم من تناقص مخزونات المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار في أوكرانيا، ما يؤثر على قدرتها على القتال.

وكانت وسائل الإعلام السلوفاكية قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام، أن حكومة فيكو كانت تقدم شكاوى جنائية ضد أسلافها بسبب تبرعهم بطائرات مقاتلة لأوكرانيا، مدعية أن عمليات النقل تمت بشكل غير قانوني.

بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء مرتين، من 2006 إلى 2010 ومرة أخرى من 2012 إلى 2018، أصبح فيكو الآن في فترة ولايته الثالثة التي حققت رقمًا قياسيًا، على الرغم من عدد كبير من الخلافات والفضائح.

كما انتهز رئيس الوزراء السلوفاكي هذه اللحظة للإعلان عن رحلته إلى موسكو في أيار/مايو من العام المقبل، واصفًا احتفالات روسيا المرتقبة، بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا بأنها "مسيرة سلام".