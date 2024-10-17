روسيا تواصل هجماتها على مدينة ميكولايف الأوكرانية وتستهدف المنشآت الحيوية

بقلم: يورونيوز

اعلان

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط 22 طائرة مسيرة، لكنها فقدت أثر 27 طائرة أخرى قد تكون سقطت في الأراضي الأوكرانية نتيجة الإجراءات النشطة للحرب الإلكترونية. كما أفادت بأن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط على أرض رياض أطفال في العاصمة كييف، دون أن تسجل السلطات أي أضرار على البنية التحتية الحيوية أو إصابات.

في وقت سابق، أصابت الصواريخ الروسية مدينة ميكولايف عند الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء، وألحقت أضراراً بالمباني السكنية والمركبات ومجمع للتسوق.

وأفادت القوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت سبعة صواريخ من نوع S-300 على ميكولايف وصاروخين جويين موجهين من طراز Kh-59 على المناطق الشمالية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإقليمية في منطقة سومي شمال شرق البلاد أن الهجوم بالطائرات المسيرة أسفر عن اندلاع حريق في مبنى إداري، وألحق أضراراً بعدد من السيارات.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد روسيا لقصفها على البنية التحتية الحيوية في المدن الأوكرانية، بالتزامن مع قرب فصل الشتاء، مما دفع قيادة كييف إلى تعزيز مناشداتها للحصول على المزيد من الدفاعات الجوية من حلفائها. وتنفي روسيا استهداف المدنيين، على الرغم من تقارير تشير إلى مقتل الآلاف خلال أكثر من عامين ونصف من النزاع.