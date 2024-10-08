Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
وزير الخارجية الروسي: لسنا مهتمين بنتائج الانتخابات الأمريكية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
حقوق النشر Alexander Zemlianichenko/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لا تأبه لأي من الأطراف الأمريكية، وأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة لا تشغل بال صناع القرار في موسكو، مؤكدا أن لا أحد في روسيا مهتم بما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج، بسبب إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حول المواجهة مع روسيا.

وفي مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية، وردا على سؤال حول ماذا سيحدث للعلاقات الثنائية إذا فاز دونالد ترامب أو كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية، قال لافروف: "بشكل عام، لا يهمنا كيف ستنتهي هذه الانتخابات، نظرا لوجود إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن المواجهة مع روسيا".

وتابع قائلا: "إذا ظهر لنا أي تغيير في السياسة وبدت مقترحات أمريكية  تجاهنا، فسنكون مستعدين لدراستها، لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع مصالحنا بأي حال، وسندافع بحزم عن مصالح روسيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي".

ووفقا لوزير الخارجية الروسي فسيكون من المنطقي للرئيس الأمريكي المقبل عموما، "أيا كان، أن يركز على حل مشاكل بلاده وأن لا يسعى إلى مغامرات في مناطق تبعد عشرات الآلاف من الأميال عن الشواطئ الأمريكية".

وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا بالذات ما يريده الناخبون الأمريكيون أيضا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال سابقا: إن كل الأسباب متاحة للاعتقاد بعدم وجود ديمقراطية ملحوظة في الحملة الانتخابية الأمريكية، حسب تعبيره.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

