مدير الاستخبارات الأمريكية: أسبوع واحد يكفي لإيران لإنتاج قنبلة نووية

بقلم: يورونيوز

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يأتي تصريح بيرنز في سياق الحديث عن رد إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك بعد تعرض الأولى لهجوم إيراني باليستي، وتحذير مقابل برد "قاسٍ على إسرائيل" إذا ما ضربت الدولة الفارسية.

يقول بيرنز إن إيران قد تقدمت في برنامجها النووي من خلال تخزين اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة. ونتيجة لذلك، ترى الولايات المتحدة أن إيران تستطيع تأمين كمية كافية من المواد الانشطارية لقنبلة ذرية بسرعة إذا اختارت ذلك.

سيدة تسير قرب لافتة تظهر فيها صواريخ إيرانية Vahid Salemi/ AP

وأكد مدير الاستخبارات الأمريكية أنه لا يستشعر وجود نية من المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، لتوجه مختلف في التسليح بعد تعليق إيران برنامجها التسليحي، مشييرًا إلى أن طهران أصبحت في وضع "أقرب بكثير لإنتاج كمية تكفي لقنبلة واحدة من المواد المخصبة لسلاح واحد".

ولفت بيرنز إلى أن الولايات المتحدة التي تراقب عن كثب تحركات إيران، ستكون قادرة "بالتعاون مع الحلفاء على رؤية التغيير في وقت مبكر، لكن الوقت يشكل تحديًا".

كما قال في حديثه عن المجريات الأخيرة: "الآن نواجه خطرًا حقيقيًا للغاية من تصعيد الصراع الإقليمي".