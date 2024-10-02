Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

إسرائيل تدرس الرد على إيران باستهداف منشآت الطاقة لديها.. فما السيناريوهات المتوقعة؟

موقع مدفعية متنقل شمال إسرائيل
موقع مدفعية متنقل شمال إسرائيل حقوق النشر Baz Ratner/AP
حقوق النشر Baz Ratner/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

هددت إيران يوم الثلاثاء بأنها ستهاجم مرة أخرى، إذا ردت إسرائيل بقوة على الهجمات الصاروخية الأخيرة. وإذا حدث ذلك، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة، بما في ذلك شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

اعلان

قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب ستنفذ "انتقاما كبيرا" بعد هجوم إيران الصاروخي ضد إسرائيل يوم الثلاثاء. وأشاروا إلى أن الرد سيكون في غضون أيام وقد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى حسبما ورد على موقع "أكسيوس" الإخباري.

وقال مسؤول إسرائيلي: إن "لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على أي هجوم، لكننا نأخذ في الاعتبار احتمال تدخلهم بالكامل، الأمر الذي سيكون بمثابة وضع مختلف تمامًا".

ويشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كهدف محتمل، لكن البعض يقول إن الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ستكون من ضمن الأهداف المحتملة الموضوعة على الطاولة.

أشخاص يتسلقون على حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل جنوبا
أشخاص يتسلقون على حطام صاروخ إيراني اعترضته إسرائيل جنوبا Ohad Zwigenberg/AP

ومن الممكن أن يشمل الرد الإسرائيلي غارات جوية بطائرات مقاتلة بالإضافة إلى عمليات سرية مماثلة لتلك التي قتلت رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين. وقال مسؤولون إسرائيليون إن انتقامهم هذه المرة سيكون أكثر أهمية.

وكان مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اجتمع يوم الثلاثاء في مخبأ حكومي تحت الأرض بالقرب من القدس، مع بدء وصول الصواريخ الإيرانية إلى إسرائيل. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الخطوة التالية في اجتماع مجلس الوزراء الأمني.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "لقد ارتكبت إيران خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه".

Related

وأضاف نتنياهو: أن "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا. سوف يفهمون. وسنتشبث بالقاعدة التي أرسيناها وهي أن من يهاجمنا سنهاجمه".

ونشر حساب "الموساد كومنتري" فيديو على موقع "إكس" صور إحدى المنشآت الموجودة في إيران لتوليد الطاقة، وقال إنها أكبر محطة توليد للكهرباء.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ساعات للتباحث حول رد عسكري إسرائيلي، يتخذ قرارا حاسما، بشأن طبيعة هذا الرد.

فصل دراسي متضرر في مبنى مدرسة بعد تعرضه لهجوم صاروخي إيراني في إسرائيل
فصل دراسي متضرر في مبنى مدرسة بعد تعرضه لهجوم صاروخي إيراني في إسرائيلOhad Zwigenberg/AP

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس إن أحد أسباب عدم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الوزراء هو رغبة المسؤولين الإسرائيليين في التشاور مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اليوم الـ360 للحرب: إسرائيل تكثف قصفها على غزة ولبنان وتستعد لعملية برية "محدودة" في الشمال

رسائل "تلغرام" وعروض مالية.. وثائق تكشف كيف جنّدت إيران جواسيس داخل إسرائيل

بيانات تكشف ما "أخفته" تل أبيب: خمس قواعد إسرائيلية تحت القصف الإيراني