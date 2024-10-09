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أكسيوس: بايدن ونتنياهو في مكالمة "حاسمة" تناقش خطط إسرائيل للرد على إيران

الرئيس جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك
الرئيس جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك Copyright Susan Walsh/ AP
Copyright Susan Walsh/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية صباح الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبت في الضربة الإسرائيلية على إيران.

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وبحسب الموقع، ستكون هذه المكالمة الأولى بين الرئيسين بعد فترة من التوتر. ومن المرجح أن يملي بايدن، الذي يعارض -حسب تصريحاته- استهداف المنشآت النفطية، على نتنياهو القيام بضربة "موزونة" لا تؤدي إلى اشتعال المنطقة.

كما أفاد التقرير بأن نتنياهو اجتمع ليلة الثلاثاء مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية للتوصل إلى قرار حول نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية.

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ويرجح مسؤولون إسرائيليون، أن "الانتقام الإسرائيلي سيكون كبيرا" ومتنوعا، حيث يتضمن "تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في إيران بالإضافة إلى عمليات أمنية مثل الاغتيالات التي جرت في قلب طهران".

وأشار الموقع إلى أن تل أبيب تعلم أن طهران لن تسكت عن الضربات التي ستوجهها إسرائيل، ولذلك هناك تهيئة للاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لصد هجوم محتمل من الدولة الفارسية.

وفي ذات السياق، نقل الموقع أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أخبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تتوقع "الوضوح والشفافية" من إسرائيل حول خططها، لأنها تحمل آثارًا على القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيبAbir Sultan/Pool Photo via AP

كما أفاد "أكسيوس"، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان يعتزم السفر إلى واشنطن يوم الثلاثاء، لكن نتنياهو اعترض على الرحلة في اللحظة الأخيرة، لأنه ينتظر "مكالمة من بايدن".

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