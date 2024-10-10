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تغلبت على قاتل ابنها.. دبة مكتنزة تتوج بطلة في مسابقة لأفضل دب سمين

الدبة غريزر 128 في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكا
الدبة غريزر 128 في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكا Copyright T. Carmack/AP
Copyright T. Carmack/AP
بقلم: يورونيوز
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نظمت الكثير من الحملات ضد التنمر على الأشخاص الذي يعتبر وزنهم زائدا أو أنهم "بدناء" أو "مكتنزون"، لكن في حالة الدببة فإن ذلك أمرإيجابي. نعم، صوت الناس في مسابقة يعتبر الفائز فيها "أفضل دب مكتنز". فما قصة هذه البطلة التي خاضت وضعا صعبا بعد فقدان ابنها؟

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فازت "غريزر" بمسابقة الدب السمين يوم الثلاثاء وهزمت الدب الوحش الذكر الذي قتل شبلها هذا الصيف. تغلبت غريزر على "تشانك" بأكثر من 40 ألف صوت أدلى بها المشجعون الذين شاهدوا الكاميرات مباشرة على موقع explorer.org في منتزه كاتماي الوطني ومحمية ألاسكا.

إن دبة تخوض المسابقة للمرة الثانية. ويدلي المعجبون بأصواتهم عبر الإنترنت لمرشحهم البدين المفضل في مسابقة تشبه "البطولة" و تبدأ بـ 12 دباً.

واختار المصوتون الدب الذي يعتقدون أنه يجسد أفضل مثال على الاستعداد لفصل الشتاء من خلال الدهون التي تراكمت لديه خلال الصيف وهو يتغذى على سمك السلمون الأحمر.

الدب تشانك 32 في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكا
الدب تشانك 32 في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكاT. Carmack/AP

تستقر الدببة في كثير من الأحيان على قمة شلال في النهر، وتلتقط أسماك السلمون القافزة من الهواء بينما تحاول الأسماك اجتياز الشلال لتضع بيضها في أعلى النهر.

هذا هو المكان الذي مات فيه شبل غريزر بعد أن انزلق فوق الشلال وقتله تشانك، حاولت الدبة الأم أن تنقذه ولكن وفاة ابنها الصغير كانت حتمية. ووثقت الكاميرات نفوقه.

تتمتع غريزر بأذنين شقراوين. وورد في سيرتها الذاتية على موقع explore.org أنها "تملك حضورا هائلا على نهر بروكس. لقد اكتسبت احترامها بسبب شجاعتها وقوتها، حيث يتجنب معظم الدببة المواجهة" معها.

ربما يكون تشانك أكبر دب في النهر، حيث يتميز بعينين ضيقتين وفرو بني غامق وندبة مميزة عبر فمه، كما تقول سيرته الذاتية. وقد استطاع الصعود إلى قمة النهر هذا العام وتأمين أفضل أماكن الصيد.

وورد أيضا: "ثقة تشانك وعدوانيته أتت أكلها، ما سمح له بالتهام 42 سمكة سلمون في 10 ساعات". "نجاحه البدني بادٍ من مظهره الضخم".

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استقطبت المسابقة السنوية أكثر من 1.3 مليون صوت العام الماضي، فالبطولة وسيلة للاحتفال بقدرة 2200 دب بني على العيش في محمية بشبه جزيرة ألاسكا.

وأصبحت كاتماي وجهة سياحية مدرجة على قائمة أمنيات السائحين وبُنيت منصات عرض على النهر، للسماح للناس بمشاهدة الدببة البنية وهي تصطاد سمك السلمون.

المصادر الإضافية • أ ب

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