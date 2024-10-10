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اعتقال ثمانية أشخاص في قبرص بتهمة جمع أموال لجماعة إرهابية

الشرطة تقف خارج كلية تدريب مهني حكومية في غرب أثينا، اليونان، الجمعة 10 أبريل/نيسان 2009
الشرطة تقف خارج كلية تدريب مهني حكومية في غرب أثينا، اليونان، الجمعة 10 أبريل/نيسان 2009 Copyright Petros Giannakouris/AP
Copyright Petros Giannakouris/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلنت السلطات القبرصية عن اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأة، لاستجوابهم بشأن مزاعم تتعلق بجمع الأموال لصالح جماعة إرهابية في دولة ثالثة. تمت عمليات الاعتقال يوم الخميس خلال مداهمات نفذتها الشرطة في مدينتي ليماسول وبافوس.

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ووفقًا للتحقيقات الأولية، لم تُظهر الأدلة المتاحة أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ أي هجمات إرهابية بشكل مباشر. كما رفضت الشرطة الكشف عن اسم الجماعة أو موقعها.

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في تصريحات لقناة "ANT1" التلفزيونية، أوضح المتحدث باسم الشرطة القبرصية، كريستوس أندريو، أنه "لا توجد أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يخططون لتنفيذ أي هجوم إرهابي في قبرص". وأضاف أن إحدى القضايا قيد التدقيق هي ما إذا كانت الأموال قد جُمعت من الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.

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