اعتقال ثمانية أشخاص في قبرص بتهمة جمع أموال لجماعة إرهابية

بقلم: يورونيوز

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ووفقًا للتحقيقات الأولية، لم تُظهر الأدلة المتاحة أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ أي هجمات إرهابية بشكل مباشر. كما رفضت الشرطة الكشف عن اسم الجماعة أو موقعها.

في تصريحات لقناة "ANT1" التلفزيونية، أوضح المتحدث باسم الشرطة القبرصية، كريستوس أندريو، أنه "لا توجد أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يخططون لتنفيذ أي هجوم إرهابي في قبرص". وأضاف أن إحدى القضايا قيد التدقيق هي ما إذا كانت الأموال قد جُمعت من الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.