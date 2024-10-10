حرب غزة: أرقام قياسية للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل منذ أكتوبر 2023

بقلم: يورونيوز

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أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، بعدم معرفته بمقدار المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الحرب الحالية، رغم إشراف وزارته على تلك المساعدات.

وأوضح ميلر أنه لا يعلم مقدار المليارات المخصصة بجانب الخط الأساسي السنوي البالغ 3.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، مكتفياً بالقول: "هناك طرق مختلفة للنظر في الأمر".

كما وصف تقرير جامعة براون حول الإنفاق الأمريكي لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنه "غير صحيح تمامًا"، مشيراً إلى أن التقرير شمل تكلفة عمليات البحرية الأمريكية لحماية الشحن البحري من هجمات الحوثيين في اليمن، والتي بلغت 4.86 مليار دولار، لكنه لم يقدم بدائل دقيقة للأرقام المذكورة في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع"ذا إنترسبت" الأمريكي.

وذكر الموقع أن التقرير أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وقد شمل التقرير التمويلات الأمنية المعتمدة لإسرائيل، والتمويل التكميلي للعمليات الإقليمية، بالإضافة إلى تقديرات لتكاليف أخرى مثل العمليات ضد الحوثيين في اليمن.

وقدرت المساعدات الأمنية للعمليات الإسرائيلية في غزة والمناطق الأخرى منذ أكتوبر 2023 بحوالي 17.9 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير أي مبلغ قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء مساعداتها العسكرية في عام 1959.

على سبيل المثال، في عام 2022، قدمت الولايات المتحدة 5.1 مليار دولار لإسرائيل كمساعدات عسكرية.

الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في خان يونس، قطاع غزة، الجمعة، 13 سبتمبر/أيلول 2024 Abdel Kareem Hana/AP

من جانبه، أوضح ويليام هارتونغ، الباحث بمعهد كوينسي، أن التقرير يسعى لتسليط الضوء على حجم المساعدات التي يقدمها دافعو الضرائب الأمريكيون لدعم سياسة يعتبرها "خاطئة"، مؤكدًا استمرار تسليح إسرائيل رغم ما وصفه بـ"جرائم حرب" في غزة.

وأشار إلى أن الانتقادات من الخارجية الأمريكية للتقرير لم تترافق مع أرقام دقيقة عن الإنفاق الأمريكي، واعتبر أن الغموض بشأن هذه التكاليف غير مقبول، خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة من التورط المباشر في الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل 57,000 قذيفة مدفعية و36,000 طلقة ذخيرة و20,000 بندقية M4A1 و13,981 صاروخاً مضاداً للدبابات.

وأكد الرئيس جو بايدن دعم بلاده الكامل لإسرائيل، رغم اعتراف إدارته بأن الأسلحة الأمريكية قد تُستخدم في انتهاكات للقانون الدولي في غزة.

فلسطينيون يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على خان يونس، قطاع غزة، الخميس، 12 سبتمبر/أيلول 2024 Abdel Kareem Hana/AP

في أغسطس 2023، وافقت إدارة بايدن على خمس صفقات أسلحة كبيرة لإسرائيل، تضمنت 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 وذخائر دبابات ومركبات تكتيكية وصواريخ جو-جو، بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار دولار. وتخضع هذه الصفقات حالياً للنقاش في الكونغرس، في ظل مخاوف من استمرار الحرب على غزة ولبنان.