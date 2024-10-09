إيران تحذر: استخدام المجال الجوي لدول الخليج لصالح إسرائيل سيؤدي لعواقب وخيمة

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في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، أصدرت إيران تحذيرات شديدة اللهجة لدول الخليج بشأن أي استخدام لمجالها الجوي أو قواعدها العسكرية في العمليات ضد إيران.

وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ "رويترز"، أن "السماح باستخدام الأجواء أو القواعد العسكرية ضد إيران سيكون غير مقبول، وسيتسبب في رد فعل قوي من طهران".

تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث من المقرر أن يجري عراقجي خلال زيارته المقررة اليوم الأربعاء، محادثات مع عدد من دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر.

تأـي زيارة وزير الخارجية بعد محادثات بين إيران ودول الخليج في مؤتمر آسيوي في قطر، حيث طمأنت دول الخليج طهران بأنها ستتخذ موقفًا محايدا في النزاع القائم بينها وبين تل أبيب.

ضباط من الشرطة الفلسطينية يتفقدون بقايا صاروخ أُطلق خلال الضربة الإيرانية على إسرائيل، في منشأة تابعة لوحدتهم في مدينة أريحا بالضفة الغربية، الأربعاء 2 أكتوبر 2024. (AP Photo/Nasser Nazir)

كما أشار المسؤول الإيراني في حديثه مع "رويترز"، إلى أن أي عمل تقوم به إحدى دول الخليج ضد إيران، سواء عبر استخدام الأجواء أو القواعد العسكرية، سيتم اعتباره عملاً جماعياً، وسيتلقى ردًا من طهران وفقًا لذلك. وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق جميع دول الخليج في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مبرزًا أهمية الوحدة في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول أي خطط محتملة لضرب إيران. هذا الحديث يأتي في وقت حساس، وسط القلق المتزايد من ردود الفعل الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ على إسرائيل، والذي وقع الأسبوع الماضي.

أيضًا، لم تُطرح مسألة زيادة إنتاج النفط من قبل دول الخليج في حال تعرض المنشآت الإيرانية للهجوم خلال المحادثات الأخيرة. تشير التقارير إلى أن هناك مخاوف من أن تستهدف إسرائيل منشآت النفط الإيرانية كجزء من ردها، مما يعكس توازنًا دقيقًا يجب أن تحافظ عليه دول الخليج.

تراقب إيران عن كثب كيفية رد كل دولة من دول الخليج على أي اعتداء إسرائيلي محتمل، وكذلك كيفية استخدام القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دولهم. يجدر بالذكر أن البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات جميعها تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مما يزيد من تعقيد الموقف في المنطقة.

ختامًا، تؤكد إيران أن أي دعم لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لدولة خليجية في تنفيذ عمليات ضدها، سيكون غير مقبول. في ضوء هذه التحذيرات، تظل منطقة الخليج في قلب الصراع الإقليمي، مع ضرورة العمل على تعزيز الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري.