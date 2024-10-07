كم بلغ حجم الخسائر الإسرائيلية في الجبهات الداخلية والخارجية بعد سنة من الحرب؟

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يعتمد التقريرعلى معلومات صادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز"الشاباك"، إذ يزعم أن حوالي 1163 إسرائيليًا قتلوا يوم 7 أكتوبر فقط. كما يدعي التقرير أن عدد الجرحى الإسرائيليين على مدار العام بلغ 19,019، من بينهم 894 إصابة خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الأرقام إلى أن أعداد الجرحى في الجيش الإسرائيلي بلغت 4590 ، من بينهم 649 إصابة بليغة. وقد سجلت أعداد النازحين الإسرائيليين 143,000 شخص، من بينهم 68,500 نازح من المناطق الشمالية إثر هجمات حزب الله.

أشخاص يتظاهرون في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر ويطالبون بالإفراج عن الرهائن Mahmoud Illean/AP

إحصاءات الهجمات المتبادلة

في لبنان، تشير إسرائيل إلى أنها شنت 10,900 هجوم، كان الأكبر في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أُطلق 1396 صاروخًا على الأراضي اللبنانية. في المقابل، يذكر التقرير أن حزب الله أطلق نحو 12,400 صاروخ تجاه إسرائيل خلال عام من الحرب.

أما في الضفة الغربية، تدعي إسرائيل أنها تلقت 5500 هجوم، وتشير إلى أن قواتها قامت باعتقال 5250 فلسطينيًا.

على الصعيد الإقليمي، زعم التقرير أن إسرائيل تلقت 180 صاروخًا من اليمن، و60 صاروخًا من سوريا، بالإضافة إلى 521 صاروخًا من إيران.

في المقابل، عقد إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة مرور عام على الهجمات الإسرائيلية على القطاع. وكشف خلاله عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالفلسطينيين.

حصيلة الضحايا الفلسطينيين

أشارالمكتب الإعلامي إلى ان الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط أكثر من 150,000 ضحية، بينهم ما يزيد عن 51,800 قتيل ومفقود. وأوضح الثوابتة أن من بين القتلى 16,000 طفل فلسطيني، منهم 171 رضيعًا ولدوا وقُتلوا خلال الحرب. كما أشار إلى مقتل أكثر من 11,400 امرأة نتيجة هذه الهجمات.

الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في خان يونس، قطاع غزة AP/Abdel Kareem Hana

استهداف الأحياء السكنية والنازحين

أضاف الثوابتة أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 3,600 منطقة سكنية، ما تسبب في نزوح نحو 2 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية. وأكد أن 187 مركزًا للإيواء تعرّض للقصف الإسرائيلي، ما زاد من معاناة النازحين.

خسائر في صفوف العاملين والمدنيين

أشار الثوابتة إلى مقتل 85 ضابطًا من الدفاع المدني وأكثر من 700 رجل شرطة، إضافة إلى مقتل 175 صحفيًا وإعلاميًا بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.

اعتقالات وتدمير المؤسسات

وذكر الثوابتة أن الجيش الإسرائيلي أسر أكثر من 5,000 فلسطيني، وقام بتدمير 125 جامعة، و814 مسجدًا، وأكثر من 150,000 وحدة سكنية. كما شمل الدمار 19 مقبرة، حيث تم سرقة 2,300 جثمان منها، وفقًا للمكتب الإعلامي.