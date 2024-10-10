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صور ساحرة من المغرب.. أمطار نادرة شكلت بحيرات في الصحراء

واحة تنعكس على بحيرة تشكلت بفعل الأمطار النادرة في إقليم الراشدية
واحة تنعكس على بحيرة تشكلت بفعل الأمطار النادرة في إقليم الراشدية Copyright AP/ AP
Copyright AP/ AP
بقلم: يورونيوز
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يتسم إقليم الرشيدية شرقي المغرب بمناخ شبه صحراوي، لذلك شكّل سقوط الأمطار الغزير حدثاً لافتاً، خاصة بعد أن تجمعت مياه الأمطار على شكل بحيرات تغازل الكثبان الرملية الذهبية.

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تسببت أمطار غزيرة نادرة في ظهور بحيرات زرقاء اللون وسط أشجار النخيل والكثبان الرملية، في منطقة صحراوية جنوب شرقي المغرب.

وتعد الصحراء في إقليم الرشيدية بالمغرب من أكثر الأماكن جفافاً في العالم، وسقوط الأمطار في أواخر الصيف هناك نادر الحدوث، ويتسم االإقليم بالحرارة المرتفعة صيفًا والمنخفضة بشكل ملحوظ في الشتاء، وتُعرف المنطقة بقلة سقوط الأمطار وعدم انتظامها.

هطلت أمطار غزيرة على الصحراء الواقعة جنوب شرقي المغرب
هطلت أمطار غزيرة على الصحراء الواقعة جنوب شرقي المغربAP/AP

وقد شكل هطول الأمطار الغزيرحدثا استثنائيا على نحو كبير، مع تغطية مياه الأمطار مناطق في صحراء "مرزوكة" في الإقليم، لأن هذه هي أول مرة يقع فيها حدث مناخي كهذا.

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وقالت الحكومة المغربية إن هطول الأمطار على مدى يومين في أيلول/ سبتمبر الماضي، تجاوز المعدل السنوي في مناطق عدة.

وبدورها، أظهرت صور وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مياه الأمطار تدفقت لتملأ بحيرة "إيريكي"، التي ظلت جافة لمدة 50 عاما.

جذبت الظاهرة الفريدة السياح وشوهدت سيارات الدفع الرباعي في المنطقة الصحراوية
جذبت الظاهرة الفريدة السياح وشوهدت سيارات الدفع الرباعي في المنطقة الصحراويةAP/ AP

ونظرا لجمال تلك المناظر التي تجمع بين الكثبان الرملية والواحات، فقد أصبح إقليم الرشيدية وجهة للسياح المهتمين بالطبيعة والتاريخ، فباتت مرزوكة تمثل إحدى الوجهات السياحية البارزة في الإقليم.

وجذبَ تَشكّل البحيرات الصغيرة العديد من السياح إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث كانت سيارات الدفع الرباعي تتجول عبر برك المياه.

انعكاس أشجار النخيل على بحيرة شكلتها الأمطار النادرة
انعكاس أشجار النخيل على بحيرة شكلتها الأمطار النادرةSTR/AP

توقعات بانقلاب في الطقس

وقال حسين يوعابب من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب: "منذ 30 إلى 50 عاماً لم نشهد هذا القدر من الأمطار في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".

وأضاف يوعابب أن مثل هذه الأمطار يمكن أن تغير مسار الطقس في المنطقة في الأشهر والسنوات المقبلة، حيث يحتفظ الهواء بمزيد من الرطوبة، مما يتسبب في المزيد من التبخر وجلب المزيد من العواصف.

تداخلت مياه الأمطار المتجمعة مع الثكبان الرملية.
تداخلت مياه الأمطار المتجمعة مع الثكبان الرملية.AP/AP

ومن المرجح أن تساعد وفرة الأمطار في إعادة ملء طبقات المياه الجوفية الكبيرة تحت الصحراء والتي يعتمد عليها لتزويد المجتمعات الصحراوية بالمياه.

وأفادت خزانات السدود في المنطقة بإعادة ملئها بمعدلات قياسية طوال أيلول/ سبتمبر.

المصادر الإضافية • أ ب

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