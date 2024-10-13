كينيا تواجه موجة احتجاجات ضد خطة بناء محطة نووية: قلق من الأضرار المحتملة على البيئة والسياحة

بقلم: يورونيوز

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ويأتي المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الطاقة الكهرومائية والوقود الأحفوري بحلول عام 2034.

وفي حين أكدت وكالة الطاقة النووية الكينية، أن المحطة لن تسبب أي أضرار صحية أو بيئية للسكان، ترفض المجتمعات المحلية والجماعات البيئية هذا الادعاء، معربة عن مخاوفها من التداعيات السلبية على المنطقة.

يعتمد العديد من السكان المحليين في معيشتهم على الصيد والسياحة البيئية، ويخشون من تأثير المحطة على النظام البيئي الساحلي والصحة العامة.

ومن المقرر أن تبدأ المحطة النووية العمل بكامل طاقتها بحلول عام 2034.