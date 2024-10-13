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كينيا تواجه موجة احتجاجات ضد خطة بناء محطة نووية: قلق من الأضرار المحتملة على البيئة والسياحة

احتجاجات في كيليفي ضد مشروع محطة نووية مقترحة في كينيا
احتجاجات في كيليفي ضد مشروع محطة نووية مقترحة في كينيا Copyright Chris Obiero/Copyright 2023
Copyright Chris Obiero/Copyright 2023
بقلم: يورونيوز
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تظاهر سكان محليون وناشطون بيئيون يوم الجمعة في كيليفي، كينيا، احتجاجاً على مقترح بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بالقرب من المدينة الساحلية. تم تخصيص منطقة أويومبو في شمال مقاطعة كيليفي كالموقع المقترح للمحطة، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كينيا.

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ويأتي المشروع ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الطاقة الكهرومائية والوقود الأحفوري بحلول عام 2034.

وفي حين أكدت وكالة الطاقة النووية الكينية، أن المحطة لن تسبب أي أضرار صحية أو بيئية للسكان، ترفض المجتمعات المحلية والجماعات البيئية هذا الادعاء، معربة عن مخاوفها من التداعيات السلبية على المنطقة.

يعتمد العديد من السكان المحليين في معيشتهم على الصيد والسياحة البيئية، ويخشون من تأثير المحطة على النظام البيئي الساحلي والصحة العامة.

ومن المقرر أن تبدأ المحطة النووية العمل بكامل طاقتها بحلول عام 2034.

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