سكان فلوريدا يحصون خسائر الإعصار ميلتون بانتظار إقرار الكونغرس حزمة مساعدات عاجلة

لا يزال سكان ماناسوتا كي في فلوريدا يحصون خسائرهم التي خلفها إعصار ميلتون فيما تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لعرض طلب مساعدات عاجلة من الكونغرس لمواجهة تداعيات كل ما لحق بخليج فلوريد من دمار. وكان الإعصار قد ضرب فلوريدا مساء الأربعاء الماضي وكان من الدرجة الثالثة. حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم فيما انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل. وقد أكدت السلطات أن حصيلة القتلى كانت ستكون أكبر بكثير لو أنه لم يتم إجلاء السكان على نطاق واسع.

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وقد يكون الدمار الذي خلفه إعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين هوما ساعد في تقليل الخسائر البشرية لأن السكان غادروا وقتها منازلهم تحسبا لأي طارئ.