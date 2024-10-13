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سكان فلوريدا يحصون خسائر الإعصار ميلتون بانتظار إقرار الكونغرس حزمة مساعدات عاجلة

آثار الدمار الذي لحق بأحد المنازل في منطقة أوسفالدو كروث في فلوريدا. بتاريخ 12 أكتوبر 2024
آثار الدمار الذي لحق بأحد المنازل في منطقة أوسفالدو كروث في فلوريدا. بتاريخ 12 أكتوبر 2024 حقوق النشر  Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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لقي 10 أشخاص مصرعهم فيما انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل. وقد أكدت السلطات أن حصيلة القتلى كانت ستكون أكبر بكثير لو أنه لم يتم إجلاء السكان على نطاق واسع.

لا يزال سكان ماناسوتا كي في فلوريدا يحصون خسائرهم التي خلفها إعصار ميلتون فيما تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لعرض طلب مساعدات عاجلة من الكونغرس لمواجهة تداعيات كل ما لحق بخليج فلوريد من دمار. وكان الإعصار قد ضرب فلوريدا مساء الأربعاء الماضي وكان من الدرجة الثالثة. حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم فيما انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل. وقد أكدت السلطات أن حصيلة القتلى كانت ستكون أكبر بكثير لو أنه لم يتم إجلاء السكان على نطاق واسع.

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وقد يكون الدمار الذي خلفه إعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين هوما ساعد في تقليل الخسائر البشرية لأن السكان غادروا وقتها منازلهم تحسبا لأي طارئ.

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