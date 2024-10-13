بايدن يصل فلوريدا لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار ميلتون

وتأتي زيارته في الوقت الذي يحث فيه الكونغرس للموافقة على تمويل إضافي للاستجابة لحالات الكوارث. وكانت إدارة بايدن قد وافقت على تقديم مساعدات للسكان.

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وقام الرئيس الأمريكي عبر مروحيته بجولة على المناطق المتضررة في طريقه إلى سانت بطرسبرغ، حيث اطلع على آخر المستجدات من قبل المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين في شاطئ سانت بيت.

الرئيس جو بايدن يسير خلال جولة في المناطق المتضررة من إعصار ميلتون في سانت بيت بيتش بولاية فلوريدا، الأحد 13 أكتوبر 2024. Manuel Balce Ceneta/ AP

أمضى العديد من سكان فلوريدا أمس إما في الانتظار لساعات للحصول على الغاز، أو في محاولة الوصول إلى منازلهم وبدء العمل في التنظيف بعد إعصار ميلتون.

قال الحاكم رون ديسانتيس إنه من المقرر فتح العديد من مستودعات الوقود، حيث يمكن للسكان الحصول على 10 جالونات من الوقود مجانًا.

المنازل التي دمرها إعصار ميلتون في جروف سيتي، فلوريدا، السبت 12 أكتوبر 2024. Rebecca Blackwell/ AP

وأدى إعصار ميلتون إلى مقتل 17 شخصًا على الأقل، ولا تزال الكهرباء غير متوفرة في العديد من المناطق. ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات حول خليج تامبا ومنطقة سانفورد شمال شرق أورلاندو مع استمرار ارتفاع منسوب مياه الأنهار.

وتشير تقديرات وكالة موديز للتحليلات إلى أن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن العاصفة ستتراوح بين 50 مليار دولار إلى 85 مليار دولار.