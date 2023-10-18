رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني قلق من زيادة التهديد الإرهابي

بقلم: يورونيوز

نقلت صحيفة "تايمز" عن المدير العام للجهاز "ام آي 5" كين ماكالوم قوله إن "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة حجم التهديد الإرهابي" في المملكة المتحدة و/أو "تغير الأهداف المستهدفة".

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يقول رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن الحرب بين إسرائيل وحماس على حد تعبيره تزيد من المخاطر الإرهابية في المملكة المتحدة، وهو يشعر بقلق حيال دور إيران خصوصا، وفقا لتعليقات أوردتها الصحافة الأربعاء.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن المدير العام للجهاز "ام آي 5" كين ماكالوم قوله إن "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة حجم التهديد الإرهابي" في المملكة المتحدة و/أو "تغير الأهداف المستهدفة".

وأكد ماكالوم ذلك الثلاثاء خلال اجتماع في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا بين مسؤولين من التحالف الاستخباراتي القوي المعروف باسم "العيون الخمس" أو "فايف آيز" ويضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

عقد هذا الاجتماع بعد عشرة أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في أعقاب هجوم شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ووقع هجومان في أوروبا منذ ذلك الحين إذ تعرض في فرنسا مدرس للطعن حتى الموت في 13 تشرين الأول/أكتوبر في أراس شمال البلاد على يد طالب سابق متطرف. وفي بلجيكا، قُتل سويديان في هجوم ببروكسل الاثنين.

وشدد كين ماكالوم، الذي نادرا ما تنقل الصحافة عنه تصريحات، خصوصا على التهديد الذي تمثله طهران وقال "من الواضح أننا قلقون بشأن سلوك إيران في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة".

في تموز/يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة اضطرت للتعامل خلال 18 شهرًا مع أكثر من 15 "تهديدًا موثوقا" باغتيال أو خطف بريطانيين أو أشخاص في البلاد تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن كين ماكالوم قوله إن "الأنشطة المدعومة من إيران بالمملكة المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك استهدفت أعداء النظام الداخليين ومعارضين ومنظمات إعلامية ناطقة باللغة الفارسية".

وأضاف "من الواضح أن الأحداث في الشرق الأوسط تزيد من احتمالات أن تقرر إيران التحرك في اتجاهات جديدة. لا أستبعد أن تكون المملكة المتحدة معنية بذلك".

وتابع كين ماكالوم أن "تصرفات الدول الاستبدادية تزداد عدوانية.. نحن الآن في عالم مختلف عن العالم الذي عشنا فيه منذ نهاية الحرب الباردة".

وتحدث رئيس الاستخبارات أيضًا عبر هيئة بي بي سي عن "التجسس واسع النطاق" الذي تمارسه الصين. ووفقًا للجهاز، استهدف العملاء الصينيون أكثر من 20 ألف شخص في المملكة المتحدة على مواقع مثل لينكد إن من أجل الحصول منهم على معلومات حساسة.