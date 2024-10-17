مقابلة شبكة فوكس مع هاريس.. أربعة مواضيع حيوية قبل الانتخابات على شاشة يظهر عليها ترامب كثيرا

بقلم: يورونيوز

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ظهرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس في أول مقابلة نارية مع قناة فوكس نيوز يوم الأربعاء، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المزمع عقدها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واحتدت هاريس أكثر من مرة مع مقدم البرنامج حول مواضيع من قبيل: السجناء المتحولين جنسيا، والهجرة غير النظامية، فضلا عن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

واللافت أن منافسها دونالد ترامب المرشح الجمهوري قد ظهر على شاشة فوكس في اليوم نفسه، مع العلم أنه يظهر بشكل مستمر على تلك القناة التفزيونية.

مقابلة هاريس التي استمرت خمسا وعشرين دقيقة كانت حادة، ووقعت مقاطعات متكررة ما بين الصحفي اللامع بريت باير، وبين ضيفته التي تسعى لرئاسة الولايات المتحدة، وقالت هاريس في مرحلة ما: "أنا في منتصف الرد على النقطة التي سألتني عنها وأود أن أنهي حديثي".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السيدات الأمريكيات في المجمل يشككن في الرئيس السابق الذي أجاب على الأسئلة المتعلقة بقضايا مألوفة كالاقتصاد والهجرة، لكنه تعثر في الإجابة عندما سُئل عن موضوع علاج الخصوبة.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في قاعة شبكة فوكس نيوز Julia Demaree Nikhinson/AP

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية: فهناك أربعة مخرجات يمكن تسليط الضوء عليها في هذه المقابلة.

المذيع ضغط على هاريس لكي تعتذر

بدأت مقابلة نائبة الرئيس مع شبكة فوكس حول موضوع الهجرة، وعرض عليها المذيع باير مقطعًا عاطفيًا يظهر والدة جوسلين نونغاري، وهي فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا قُتلت على يد مهاجر دخل الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني وأُطلق سراحه.

وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي لها الاعتذار لأسر الأميركيين الذين قُتلوا على يد مهاجرين غير شرعيين، ردت هاريس: "أنا آسفة جدًا لخسارتها" قاصدة والدة الطفلة. وأضافت: "هذه حالات مأساوية". "لا شك في ذلك".

مركبة تسير على طول الجانب الأمريكي من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في أريزونا Jae C. Hong/AP

كما سأل الصحفي ضيفته عن موقفها بشأن ضرورة إلغاء النص الذي يجرّم عبور الحدود عام 2019. وهي واحدة من القضايا التي اتُهمت فيها نائبة الرئيس بالتخبط. وقالت هاريس: "لا أؤمن بإلغاء تجريم عبور الحدود ولم أفعل ذلك كنائبة للرئيس، ولن أفعل ذلك عندما أتولى الرئاسة".

وألقت اللوم على ترامب لإقناع الجمهوريين في الكونجرس برفض اتفاق الحدود في وقت سابق من هذا العام، قائلة: "لقد فضل أن يدير المشكلة بدلا من أن يحلها".

تغيير جنس السجناء

سأل المذيع هاريس عن جراحة تغيير الجنس للسجناء، وهي سياسة قالت في الماضي إنها تدعمها. وعندما سُئلت عما إذا كانت ستدافع كرئيسة عن استخدام أموال الأمريكيين لتحقيق هذه الغاية، أجابت: "سألتزم بالقانون".

وعندما سُئلت عن مزيد من التفاصيل، قالت إن مثل هذه العمليات الجراحية كانت متاحة للسجناء أثناء وجود ترامب في منصبه. ومع ذلك، لم تحدث أي عمليات جراحية للتحول الجنسي في نظام السجون الفيدرالي أثناء وجود ترامب رئيسًا.

ونقلت شبكة بي بي سي البريطانية، عن مكتب السجون الفيدرالي، أن اثنين من السجناء الفيدراليين خضعوا لعمليات تغيير الجنس، الأولى حصلت في عام 2022 والثانية في عام 2023.

وعندما كانت هاريس تسعى لأن تكون مرشحة ديمقراطية للرئاسة عام 2019، قالت ضمن استبيان إنها إذا أصبحت رئيسة فسوف تستخدم سلطتها لضمان حصول المعتقلين المتحولين جنسياً في السجون ومرافق الهجرة على "العلاج المرتبط بالتحول الجنسي، بما في ذلك جميع الرعاية الجراحية الضرورية".

ولكن في انتخابات عام 2024، قالت حملة هاريس إن هذا "ليس ما تقترحه أو تترشح على أساسه".

تفصل نفسها عن بايدن

عرضت قناة فوكس مقطعًا من مقابلة أجرتها هاريس الأسبوع الماضي قائلة إنها "لن تغر شيئا" عما عليه الحال في الإدارة الأمريكية الحالية، التي تعمل فيها نائبة للرئيس.

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وقالت دون الخوض في التفاصيل: "دعوني أكن واضحة جدًا، لن تكون رئاستي استمرارًا لرئاسة جو بايدن".

وضغط الصحفي باير على المرشحة هاريس بشأن اعتقاد بأن الناخبين الأمريكيين لا يريدون "العودة" إلى ترامب، فسألها عما إذا كان الأشخاص الذين يستمرون في دعم الرئيس السابق "أغبياء" أو "مضللين". فردت هاريس: "لن أقول ذلك أبدًا عن الشعب الأمريكي".

الرئيس جو بايدن يمسك بذراع المرشحة الرئاسية الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس Mark Schiefelbein/AP

وضغط باير عليها أيضًا خلال اللقاء المتلفز بشأن وعد في حملتها الانتخابية عنوانه "طي الصفحة" عندما كانت نائبة للرئيس لأكثر من ثلاث سنوات.

هاريس تتجنب الإجابة عن سؤال حول الحالة العقلية لبايدن

وعندما سُئلت عن أول مرة لاحظت فيها أن القدرات العقلية لبايدن "بدت ضعيفة"، قالت هاريس: "لقد شاهدت جو بايدن في المكتب البيضاوي وحتى في غرفة العمليات، وهو يتمتع بالحكمة والخبرة لاتخاذ قرارات مهمة للغاية نيابة عن الشعب الأمريكي، الأمر الذي فعله بالضبط".

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الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث انتخابي مع الرئيس السابق باراك أوباما في لوس أنجلوس Alex Brandon/AP

وعندما سُئلت عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، ردت هاريس: "إن جو بايدن ليس على ورقة الاقتراع، فعليكم بي وبالمرشح دونالد ترامب".