في رسالة من ميشيغان.. ميشيل أوباما: "حماية النساء تبدأ بدعم كامالا"

بقلم: يورونيوز

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وفي خطابها، تحدثت أوباما عن التهديدات التي تواجه حقوق الإجهاض، مشيرة إلى أنها مؤشر على "قيود خطيرة" على الرعاية الصحية للنساء بوجه عام. وشددت على أن البعض من الرجال قد يكونون مغتاظين من بطء الإصلاحات السياسية، إلا أن "هذا الغضب ليس في فراغ"، بل قد يترتب عليه آثار خطيرة على من حولهم. وقالت أوباما بلهجة حازمة: "إذا لم ننجح في هذه الانتخابات، فزوجتك، وابنتك، ووالدتك، ونحن كنساء سنصبح ضحايا لغضبك."

كان هذا الظهور هو الأول لأوباما على مسار الحملة الانتخابية منذ خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي الصيف الماضي، وقدمت دعماً كبيراً لهاريس، مؤكدة أن الأخيرة قد أثبتت جاهزيتها. وتساءلت أوباما: "السؤال الحقيقي هو، هل نحن كدولة مستعدون لهذه اللحظة؟"

ميشيل أوباما تتحدث بينما تستمع كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية في مركز وينجز إيفنت سنتر في كالامازو بولاية ميتشيغان AP

ورغم تحفظاتها السابقة على العمل الانتخابي، لم تتوان أوباما عن توجيه رسالة قوية؛ حيث عبرت عن قلقها العميق بشأن التحديات الصحية التي تواجه النساء في التحكم بأجسادهن، مثل مخاطر الولادة والصحة الإنجابية. وأضافت بصوت مفعم بالعاطفة: "أناشدكم من أعماق قلبي، أن تأخذوا حياتنا على محمل الجد."

بعد كلمة أوباما، صعدت هاريس إلى المنصة، متعهدة بالاهتمام بمصالح الشعب، على عكس ترامب الذي، بحسب قولها، "لا يرى سوى نفسه". وأضافت: "بلدنا بحاجة إلى رئيس يرى الناس، ولا يكتفي بالنظر إلى المرآة طوال الوقت. نحن بحاجة إلى من يدرك همومكم ويقاتل لأجلكم."

وفي وقت لاحق، زارت هاريس إحدى العيادات الطبية في بورتاج، ميشيغان، للحديث مع مقدمي الرعاية الصحية والطلاب حول تداعيات القيود المفروضة على الإجهاض. وأوضحت إحدى المشاركات في اللقاء أن العيادة تستقبل مرضى من ولايات أخرى هرباً من القيود المشددة. وقالت طبيبة أخرى إنها تشعر بالقلق من أن هذه القيود ستؤثر على مستقبل بعض التخصصات الطبية.

المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس تستمع خلال مناقشة حول الرعاية الإنجابية مع مقدمي الرعاية الصحية وطلاب الطب في بورتاج، ميشيغان، السبت 26 أكتوبر 2024 Jacquelyn Martin/AP

وقبيل التجمع، كانت هاريس قد شاركت في فعالية أخرى في هيوستن بجانب المغنية الشهيرة بيونسيه، وحضرت تجمعات في أتلانتا إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما والمغني بروس سبرينغستين. في المقابل، قلل ترامب من أهمية هذا الدعم قائلاً إن "كامالا في حفلة رقص مع بيونسيه."

وفي نفس اليوم، كان الرئيس جو بايدن يخاطب جمهوراً من نقابة عمال البناء في بيتسبرغ، مشيراً إلى أن هاريس ساندت حقوق العمال منذ البداية، وشارك يوماً في إضراب مع عمال صناعة السيارات. وأضاف: "إنه لمن مصلحة العمال ألا يعود ترامب للبيت الأبيض."

الرئيس جو بايدن يتحدث في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في بيتسبرغ، السبت 26 أكتوبر 2024 Manuel Balce Ceneta/AP

تزامناً مع الحدث في ميشيغان، بدأ التصويت المبكر في الولاية يوم السبت، مع تقديم أكثر من 1.4 مليون بطاقة اقتراع، ما يمثل 20% من الناخبين المسجلين.