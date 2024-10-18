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الصين تؤكد: الرئيس شي جينبينغ سيشارك في قمة بريكس الـ16 في قازان الروسية

الرئيس الصيني شي جين بينغ يحضر الجلسة العامة خلال قمة بريكس 2023 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ يحضر الجلسة العامة خلال قمة بريكس 2023 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا Copyright Gianluigi Guercia/Pool via AP, File
Copyright Gianluigi Guercia/Pool via AP, File
بقلم: يورونيوز
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضر القمة الـ16 لمجموعة بريكس التي ستعقد من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة قازان الروسية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الصيني سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع القادة تتخللها حوارات متنوعة، وسيقيم عدة أنشطة تناقش الوضع الدولي الحالي.

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وأضاف ماو أن بكين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لتعزيز التواصل بين دول بريكس، ما يساهم في دخول الجنوب حقبة جديدة من الوحدة والاستقلالية، والجهود المشتركة لتعزيز السلام والتنمية في العالم.

يذكر أن مجموعة بريكس، التي كانت تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية وسياسية مركبة، بعد أن كانت تجمعًا لدول ذات الأسواق ناشئة، وقد توسعت المجموعة فيما بعد لتشمل إيران والإمارات العربية وإثيوبيا ومصر أيضًا.

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