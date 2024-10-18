الصين تؤكد: الرئيس شي جينبينغ سيشارك في قمة بريكس الـ16 في قازان الروسية

بقلم: يورونيوز

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الصيني سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع القادة تتخللها حوارات متنوعة، وسيقيم عدة أنشطة تناقش الوضع الدولي الحالي.

وأضاف ماو أن بكين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لتعزيز التواصل بين دول بريكس، ما يساهم في دخول الجنوب حقبة جديدة من الوحدة والاستقلالية، والجهود المشتركة لتعزيز السلام والتنمية في العالم.

يذكر أن مجموعة بريكس، التي كانت تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية وسياسية مركبة، بعد أن كانت تجمعًا لدول ذات الأسواق ناشئة، وقد توسعت المجموعة فيما بعد لتشمل إيران والإمارات العربية وإثيوبيا ومصر أيضًا.