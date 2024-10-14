الصين تطوق تايوان ومجموعة جزر نائية في مناورة عسكرية ضخمة تضم حاملات طائرات وسفن حربية

بقلم: يورونيوز

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وقد نشرت قناة CCTV الحكومية الصينية خريطة تظهر فيها ست كتل كبيرة تحيط بتايوان، في إشارة إلى أماكن التدريبات الصينية العسكرية. كما أظهر التلفزيون الصيني المركزي طائرة مقاتلة من طراز J-15 وهي تقلع من على سطح حاملة الطائرات.

المناورة العسكرية الصينية جاءت بعد أربعة أيام من احتفال تايوان بعيدها الوطني، حيث قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في خطاب ألقاه: "الصين ليس لها الحق في تمثيل تايوان"، معلنًا رفضه للضم.

الخريطة التي نشرتها قناة CCTV الحكومية والتي تظهر فيها المناورة العسكرية الصينية التي تطوق تايوان

في هذا السياق، قالت وزارة الدفاع الصينية إن المناورات جاءت ردًا على رفض الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي الإذعان لمطالب بكين باعتراف تايوان بأنها جزء من جمهورية الصين الشعبية.

يراقب أحد أفراد خفر السواحل التايواني قارب خفر السواحل الصيني أثناء مروره بالقرب من ساحل جزر ماتسو، تايوان Taiwan Coast Guard/AP

وبحسب المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، الكابتن لي شي، فإن المناورة: "تحذير كبير لأولئك الذين يدعمون استقلال تايوان ودلالة على تصميمنا على حماية سيادتنا الوطنية".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها نشرت سفنها الحربية في المحيط حيث ستراقب التحركات الصينية بجهوزية، مشيرة إلى أنها نشرت مجموعات الصواريخ والرادارات المتنقلة على الأرض لتتبع السفن في البحر. وذكرت الوزارة أنه حتى صباح يوم الاثنين، جرى تعقب 25 طائرة حربية صينية وسبع سفن حربية وأربع سفن حكومية صينية.

قناة CCTV الحكومية تظهر المناورة العسكرية التي نفذت في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الأمن التايواني، جوزيف وو، إن الجيش التايواني سيتعامل بشكل مناسب مع التهديدات الصينية، مشيرًا إلى أن استعمال القوة في حل النزاعات الدولية يشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

كما طالب المكتب الرئاسي في تايوان الصين بوقف "الاستفزازات العسكرية" بوصفها تقوض السلام الإقليمي وتهدد حرية وسيادة تايوان.