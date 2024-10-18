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إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار قرب البحر الميت .. ماذا نعرف حتى الآن؟

جندي إسرائيلي يقف عند مدخل معبر أللنبي الحدودي، المعبر الحدودي الرئيسي للفلسطينيين من الضفة الغربية المسافرين إلى الأردن المجاور وما بعده، الإثنين، 10 مارس، 2014
جندي إسرائيلي يقف عند مدخل معبر أللنبي الحدودي، المعبر الحدودي الرئيسي للفلسطينيين من الضفة الغربية المسافرين إلى الأردن المجاور وما بعده، الإثنين، 10 مارس، 2014 Copyright Sebastian Scheiner/AP
Copyright Sebastian Scheiner/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع عملية إطلاق نار قرب البحر الميت اليوم الجمعة، حيث نفذها مسلحون عبروا من الأردن، مما أسفر عن إصابة جنديين. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحادثة وقعت على بُعد نحو 3 كيلومترات من مستوطنة "إيلوت" في المنطقة الجنوبية للبحر الميت.

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يتكون الفريق المنفذ من ثلاثة أفراد، قُتل اثنان منهم على يد الجيش الإسرائيلي، بينما تمكن الثالث من الفرار والعودة إلى الأردن.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش رصده لعدد من المسلحين الذين عبروا الحدود، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات التمشيط في المنطقة التي شهدت إطلاق النار.

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وأشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إلى أن هناك تحقيقاً جارياً للتحقق من احتمال استخدام المسلحين لزي عسكري للتنكر كجنود أردنيين. كما أكدت الإذاعة الإسرائيلية عدم تسجيل إصابات بين المدنيين، وطُلب من السكان البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

من جانبه، نفى الجيش الأردني صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام العبرية حول اجتياز عسكريين أردنيين للحدود الغربية للمملكة، مؤكدًا أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك حادثة إطلاق نار سابقة وقعت في سبتمبر الماضي، حيث نفذها ماهر حجازي، سائق شاحنة أردني، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة إسرائيليين من عناصر الأمن على معبر الملك حسين بين إسرائيل والأردن.

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