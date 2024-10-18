رومانيا تحرك طائرات مقاتلة بعد انتهاك روسيا لمجالها الجوي.. وأمين عام الناتو يدعمها

بقلم: يورونيوز

اعلان

وأمرت وزارة الدفاع الرومانية بإطلاق أربع من طائراتها المقاتلة يوم الخميس بعد أن اخترق جسم مجهول مجالها الجوي في جنوب شرق البلاد بالقرب من البحر الأسود.

وقال روته في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل: ”اسمحوا لي أن أعرب عن تضامن الناتو مع رومانيا وأن أشيد بالسلطات الرومانية على الاستجابة السريعة والفعالة لهذا الحادث".

وكانت رومانيا، التي تشترك مع أوكرانيا بـ 650 كيلومترًا من حدودها، قد تعرضت في السابق لخرق جوي مع دخول مسيرات روسية إلى مجالها الجوي أثناء مهاجمتها لأهداف أوكرانية على طول البحر الأسود ونهر الدانوب، وتم العثور على شظايا مسيرات روسية بشكل متكرر بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وعلّق روته على التقارير التي أفادت بمشاركة جنود كوريين شماليين في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح موسكو، قائلاً: ”حتى اللحظة، لا نستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بأن الكوريين الشماليين يشاركون الآن بنشاط كجنود في المجهود الحربي“.

لكنه أضاف أنه ”حتى لو لم تكن كوريا الشمالية موجودة فعليًا في ساحة المعركة، فإنهم لا يزالون يساعدون في تأجيج الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا بكل طريقة ممكنة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم أمس الخميس كوريا الشمالية باعتزامها إرسال 10 آلاف جندي للانضمام إلى الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب موسكو.

وقال زيلينسكي إن موسكو تخطط من أجل انخراط كوريا الشمالية فعليًا في الحرب في الأشهر المقبلة، معتبراً أن مشاركة الجيش الكوري الشمالي يشكل ”الخطوة الأولى نحو الحرب العالمية".

وأشار إلى أن روسيا لا تخطط فقط لتدريب وإشراك المشاة، بل علاوة ذلك: تُشرك المتخصصين الكوريين الشماليين من مختلف فروع الجيش في المعارك.