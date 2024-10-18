Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مظاهرات في عمان تضامناً مع يحيى السنوار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله

مظاهرات في عمان تضامناً مع يحيى السنوار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله
مظاهرات في عمان تضامناً مع يحيى السنوار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

تجمّع عشرات المتظاهرين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، يوم الخميس، تضامناً مع قائد حماس يحيى السنوار، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتله في اشتباكات مسلحة بمدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

اعلان

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي، لم يصدر أي بيان أو تأكيد رسمي من حركة حماس بشأن مقتل السنوار. وقد شهدت المظاهرة هتافات مؤيدة للسنوار، بالإضافة إلى شعارات معادية لإسرائيل، حيث طالب المحتجون الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الدولة العبرية.

Related

ويُعتبر السنوار من أبرز المطلوبين لدى إسرائيل منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، حيث تُعتبره تل أبيب العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي شنّتها حماس في جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد محمد السنوار، شقيق يحيى، كهدفٍ جديد له في غزة، مما يزيد من التوتر في المنطقة ويعكس تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أرقام صادمة.. 30 ألف يتيم على الأقل في غزة فأي مصير ينتظر هؤلاء؟

كتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقود

"يجب أن نروي القصة للعالم".. مسؤول أممي يزور مخيم جباليا ويشهد على حجم الدمار في غزة