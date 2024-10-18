مظاهرات في عمان تضامناً مع يحيى السنوار بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتله

بقلم: يورونيوز

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ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي، لم يصدر أي بيان أو تأكيد رسمي من حركة حماس بشأن مقتل السنوار. وقد شهدت المظاهرة هتافات مؤيدة للسنوار، بالإضافة إلى شعارات معادية لإسرائيل، حيث طالب المحتجون الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الدولة العبرية.

ويُعتبر السنوار من أبرز المطلوبين لدى إسرائيل منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، حيث تُعتبره تل أبيب العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي شنّتها حماس في جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد محمد السنوار، شقيق يحيى، كهدفٍ جديد له في غزة، مما يزيد من التوتر في المنطقة ويعكس تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.