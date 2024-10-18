القبض على وشق بري يتجول بحرية في ضواحي شيكاغو

بقلم: يورونيوز

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استخدم المعنيون عمودا مزودا بحبل في نهايته حيث تمكنوا من احتجازه تحت سطح منزل في هوفمان إستيتس، التي تقع على بعد حوالي 33 ميلاً (53 كيلومترًا) شمال غرب شيكاغو. وقد تم رصد الحيوان في المنطقة للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وأفادت الشرطة أنه من المتوقع، أن يتولى ملجأ للحيوانات في ويسكونسن رعاية الوشق الذي لم يُصب بأذى، حيث سيعيش "حياة صحية وسعيدة بعيدًا عن هوفمان إستيتس".

في حديثها مع قناة WBBM-TV، قالت جان هوفمان-راو إنها رصدت الوشق في حديقة منزلها الخلفي صباح يوم الجمعة، وأنها قامت بتصويره.

وأضافت: "ثم بدأ يتسلق سطح منزلي، وقفز عليه، ونظر إليّ من خلال النافذة".

تعيش حيوانات الوشق في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والهند، حيث تتغذى بشكل رئيسي على القوارض والثدييات الصغيرة والطيور. ومع ذلك، لا يزال الأمر غامضًا حول كيفية تمكن هذا الوشق من التواجد بحرية في هوفمان إستيتس.