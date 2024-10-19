Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

دراسة: الماركات العالمية للملابس الداخلية النسائية الأكثر تلوثاً بالمواد السامة

نشطاء يتظاهرون أمام متجر ”زارا“ للأزياء في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا احتجاجاً على المواد الكيميائية الخطرة في الملابس، السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
نشطاء يتظاهرون أمام متجر ”زارا“ للأزياء في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا احتجاجاً على المواد الكيميائية الخطرة في الملابس، السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. Copyright Lionel Cironneau/AP
Copyright Lionel Cironneau/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئات المختصة في حماية المستهلك في عدد من الدول الأوروبية عن وجود مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية السامة في الملابس الداخلية النسائية، متجاوزة المعدلات المسموح بها.

اعلان

وأجرت مجموعة من المخابر في المجر والنمسا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، بالتعاون مع المنظمة البيئية التشيكية "أرنيكا"، فحوصات للكشف عن مادة البيسفينول Bisphenol، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة البلاستيك وتؤثر سلباً على الغدد الصماء في جسم الإنسان.

وتُعد مادة البيسفينول (أ) الأكثر شيوعاً، وهي مصنفة كمادة خطرة في الاتحاد الأوروبي، وتستخدم بشكل رئيسي في التصنيع، خاصة في عبوات الأغذية وحاويات التخزين والأجهزة الطبية والورق والأحبار والمنسوجات.

وشملت الدراسة فحص 166 نوعاً من الملابس الداخلية النسائية، حيث تبين احتواء 30% من العينات على مركبات البيسفينول، فيما تجاوزت نسبتها الحدود الآمنة أي في حدود 10% من العينات. والمثير للقلق أن مستويات البيسفينول كانت أعلى في منتجات العلامات التجارية المعروفة مقارنة بالملابس الأقل سعراً، في حين لم تُسجل مستويات تُذكر في الملابس القطنية.

Related

وتشير الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن مادة البيسفينول (أ) يمكن أن تؤثر على الخصوبة وتسبب تلفاً في العين وتهيجاً في الرئتين، إضافة إلى التفاعلات الجلدية والحساسية واضطرابات الجهاز الهرموني ...

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

سبع دول فقط حول العالم تنعم بهواء نقي.. تعرف إليها

دراسة علمية: لا تشتروا أجهزة قياس ضغط الدم من الإنترنت و7% منها آمنة الاستعمال!

دراسة علمية: العمل قبل العاشرة صباحا ضرب من التعذيب