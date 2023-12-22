شاهد: بأنوفهم الحمراء وملابسهم المزركشة.. المهرجون يحجون إلى كنيسة سيدة غوادالوبي في المكسيك

ملأ الآلاف من المهرجين بأنوفهم الحمراء وملابسهم المزركشة والملونة شوارع عاصمة المكسيك.

واحتشدوا في مكسيكو سيتي للمشاركة في رحلة الحج السنوية إلى كنيسة سيدة غوادالوبي، بهدف تكريم قديسة المكسيك وطلب حمايتها.

وسار المهرجون في موكب ملون باتجاه كنيسة سيدة غوادالوبي للصلاة والدعاء لحماية وظائفهم وصحتهم.

وارتدوا الملابس الزاهية وعزفوا الموسيقى وقدموا عروضًا ممتعة ومختلفة، ووزعوا الحلوى على الاطفال، وعملوا على إضحاك المارة خلال رحلتهم باتجاه الكنيسة.

وتُعرف سيدة غوادالوبي أيضًا بـ عذراء غوادالوبي، وتحظى بتبجيل من قبل الملايين من الكاثوليك في جميع أنحاء العالم. ويعتبر ضريحها ثاني أكثر ضريح كاثوليكي مزارا في العالم.