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تسريب خطط إسرائيلية للهجوم على إيران من داخل الاستخبارات الأميركية.. ما القصة؟

صواريخ فوق القدس بينما تطلق صفارات الإنذار تحذيراً من صواريخ قادمة من إيران، في القدس، الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024
صواريخ فوق القدس بينما تطلق صفارات الإنذار تحذيراً من صواريخ قادمة من إيران، في القدس، الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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نُشر تسريب لوثيقتين استخبارتيتين أميركيتين معلومات عن استعدادات إسرائيلية لهجوم محتمل على إيران، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمنية الأميركية. ظهرت الوثائق على قناة تيليغرام تُدعى "Middle East Spectator"، التي زعمت أن مصدرها من داخل مجتمع الاستخبارات الأميركية.

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كشفت الوثائق عن استعدادات إسرائيلية جرت في قواعد سلاح الجو خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك نقل ذخائر متطورة يُعتقد أنها مخصصة لهجوم على إيران. نفذت القوات الجوية الإسرائيلية تدريبات واسعة النطاق، تضمنت طائرات استطلاع ومقاتلات، في إطار التحضير لهجوم محتمل.

كما أظهرت الوثائق أن وحدات الطائرات المسيرة شاركت في هذه التدريبات، مما يعكس تنسيقاً عالي المستوى لعملية وشيكة. اعتمدت الاستخبارات الأميركية، وفقًا للوثائق، على إشارات ومراقبة بالأقمار الصناعية لتوثيق التحركات الإسرائيلية. يأتي هذا التسريب في توقيت حساس، إذ تستعد إسرائيل للرد على هجوم صاروخي باليستي شنته إيران في 1 أكتوبر.

وفي قت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 20 صاروخًا إيرانيًا بعيد المدى أصاب قاعدة "نيفاتيم" الجوية في صحراء النقب، واستهدفت ثلاثة صواريخ قاعدة "تل نوف" في وسط إسرائيل، بينما سقط صاروخان في منطقتين بالقرب من تل أبيب، مما أسفر عن تشكل فوهتين في الأرض.

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وفي هذا السياق، أشار موقع "إكسيوس" إلى أن البنتاغون ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية رفضا التعليق على صحة الوثائق المسربة، ولكن امتناعهما عن نفيها زاد من الشكوك حول حدوث خرق أمني خطير داخل الاستخبارات الأميركية. وأكد مسؤول أميركي أن التسريب "مثير للقلق"، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يؤثر على الخطط العملياتية لإسرائيل.

وأفاد الموقع إلى أن مسؤولاً دفاعيًا رفيعًا في إسرائيل أكد أن المؤسسة العسكرية تتعامل بجدية مع التسريب وتدرس تداعياته المحتملة على استعداداتها. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أطلق حزب الله ثلاث طائرات مسيرة من جنوب لبنان يوم السبت، استهدفت إحداها مدينة قيساريا، التي تضم مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت طائرة مسيرة من نفس الطراز قد استهدفت سابقاً قاعدة تدريب لفرقة جولاني في مدينة بنيامينا جنوب حيفا، وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة جنود وإصابة 60 آخرين.

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