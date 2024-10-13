Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

شبكة "NBC" الأمريكية: إسرائيل حددت أهدافا لضرب إيران ردا على هجوم الأول من أكتوبر.. فما هي؟

صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024
صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

مع استمرار التوتر في المنطقة، أكدت مصادر أمريكية أن إسرائيل حددت أهدافها لضربة محتملة ضد إيران. من المتوقع أن تتم هذه الضربة في أي وقت، وقد تأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودي، التي تصادف هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "NBC News" الأمريكية.

أفاد التقرير بأن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الرد الإسرائيلي المتوقع سيركز على استهداف البنية التحتية العسكرية والطاقة الإيرانية، مع عدم وجود مؤشرات على استهداف المنشآت النووية أو تنفيذ عمليات اغتيال. ورغم ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن كيفية تنفيذ الضربة أو توقيتها.

اعلان
اعلان

تسود التوترات في المنطقة بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ الذي وقع في 1 أكتوبر، حيث اعتبرت إيران هذا الهجوم رداً على الحرب الإسرائيلية على لبنان واغتيال حلفائها مثل إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

Related

على الرغم من الهجوم، الذي لم يسفر عن أضرار تذكر في إسرائيل، فإن القلق لا يزال قائماً. كما أن الولايات المتحدة لا تعرف متى سيأتي رد إسرائيل، لكن المسؤولين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد في أي لحظة بمجرد إصدار الأمر. وفي حين لم تشارك إسرائيل مع الولايات المتحدة بجدول زمني محدد. وقد قدمت إسرائيل بعض المعلومات حول خطط الانتقام، لكن العديد من التفاصيل لا تزال غير معلنة لأسباب أمنية.

دمار في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بعد هجوم إيراني، يوم الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024
دمار في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بعد هجوم إيراني، يوم الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024

وفي مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، تم مناقشة رد إسرائيل بشكل عام، لكن لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول الأهداف المحددة. جاء هذا الاتصال بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي حول مسألة الرد.

وفي مكالمة أخرى هذا الأسبوع، لم يتناول الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاصيل المحددة، حيث دعا بايدن نتنياهو إلى التركيز على الوضع الإنساني في غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة إنهاء القتال. كما حذر بايدن من الصعوبات التي قد تواجهها إسرائيل في مواجهة تهديدات من إيران بينما تتعامل مع الأوضاع في لبنان.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إيران للطيران تلغي رحلاتها إلى أوروبا بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات

مقتل 4 جنود وإصابة 60 آخرين باستهداف قاعدة عسكرية للواء غولاني نفذها حزب الله بمسيرات انقضاضية

قُتل خارج إسرائيل.. من هو عنصر الموساد "م" الذي لعب "دورًا بارزًا" في الحرب ضد إيران؟