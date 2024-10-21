أمواج هائلة تفاجئ الجمهور في سان مالو الفرنسية بسبب المد الربيعي

وجاءت هذه الأمواج الكبيرة نتيجة للمد الربيعي، الذي يحدث خلال فترتي اكتمال القمر (البدر) والمحاق، عندما تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، ما يؤدي إلى زيادة قوة المد والجزر على السواحل.

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وأشار ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن بعض الأشخاص الذين اجتاحتهم الأمواج استطاعوا النجاة دون إصابات. وأكدوا أن السبب في هذا الحادث المفاجئ يعود إلى شدة الأمواج التي باغتتهم بقوة.

وتطرقت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى ظاهرة المد الربيعي، موضحة أن الجاذبية الناتجة عن الشمس والقمر تعمل على رفع مستوى المد، مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المعتاد. وتحدث هذه الظاهرة مرتين في كل دورة قمرية، دون ارتباط بفصول السنة.