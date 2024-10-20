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مهمة بحث وإنقاذ في نيروبي بعد انهيار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق

انهيار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق في نيروبي
انهيار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق في نيروبي حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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انطلقت مهمة بحث وإنقاذ عاجلة يوم الأحد في العاصمة الكينية نيروبي، بعد انهيار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق في منطقة كاهاوا ويست.

وأظهرت لقطات صادمة المبنى وقد تحول إلى أنقاض، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن احتمال وجود أشخاص محاصرين تحت الحطام.

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وفقًا للتقارير، أصيب شخص واحد فقط نتيجة الحطام المتساقط، في حين كان المبنى قد تم إخلاؤه قبل ثلاثة أيام، مما ساهم في تقليل الإصابات المحتملة.

ويجري الآن البحث عن أي شخص قد يكون لا يزال داخل المبنى، حيث تتواجد فرق الإنقاذ في الموقع لمساعدة المتضررين واستكشاف الأنقاض.

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