مهمة بحث وإنقاذ في نيروبي بعد انهيار مبنى سكني مكون من سبعة طوابق

وأظهرت لقطات صادمة المبنى وقد تحول إلى أنقاض، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن احتمال وجود أشخاص محاصرين تحت الحطام.

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وفقًا للتقارير، أصيب شخص واحد فقط نتيجة الحطام المتساقط، في حين كان المبنى قد تم إخلاؤه قبل ثلاثة أيام، مما ساهم في تقليل الإصابات المحتملة.

ويجري الآن البحث عن أي شخص قد يكون لا يزال داخل المبنى، حيث تتواجد فرق الإنقاذ في الموقع لمساعدة المتضررين واستكشاف الأنقاض.