شاهد: شوراع عاصمة الأنوار بلا سيارات في إطار فعالية "باريس تتنفس"

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد تطبيق مبادرة تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر حظر سير السيارات ليوم واحد اعتبارا من 11 صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وقالت بلدية باريس، التي تنظم مبادرة "باريس تتنفس" منذ العام 2015، إنها تساعد على الاستفادة من "مدينة أكثر هدوءً وحيوية وأكثر تنفساًَ".

باستثناء الطريق الدائري حول العاصمة، تخصص شوارع باريس خلال تلك الفترة للدراجات الهوائية وعجلات التزلج والمشاة ومستخدمي وسائل النقل العام.

ويتضمن الحظر المركبات ذات العجلتين والسيارات الكهربائية و يتعرض المخالفون لغرامة قدرها 135 يورو.

وقال مرصد جودة الهواء الفرنسي إن تطبيق الحظر لمدة يوم العام الماضي أدى إلى انخفاض تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء بنسبة 20% أقل من المعتاد.

وتسعى المدينة إلى تحفيز السكان عبر توفير ساحات لركن السيارات منخفضة الثمن خلال اليوم، بالإضافة إلى عروض لاستخدام الدراجات الهوائية مجانا لمدة 45 دقيقة.

كذلك تتضمن مبادرة "باريس تتنفس" إغلاق حركة المرور في شوارع معينة كل يوم أحد أو يوم أحد شهرياً وفرض رسوم على مواقف العجلات المزودة بمحركات حرارية اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول.