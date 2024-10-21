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الحرب في يومها الـ381: بلينكين يطرق أبواب الحلول الدبولماسية.. وإسرائيل تكثف هجماتها على غزة ولبنان

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عمال إنقاذ يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض مبان مدمرة في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الاثنين، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
عمال إنقاذ يستخدمون جرافة لإزالة أنقاض مبان مدمرة في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الاثنين، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Copyright Hassan Ammar/AP
Copyright Hassan Ammar/AP
بقلم: يورونيوز
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مساع أمريكية لإيجاد حلول دبلوماسية، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره لليوم الـ17 على مخيم جباليا، ويمنع وصول الطعام والمياه والدواء إلى النازحين لكي يرحلوا من جباليا. ويدمر مربعات سكنية في الصفطاوي ومخيم الشاطئ والنصيرات.

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وفي لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ما يناهز 250 غارة على لبنان خلال 24 ساعة، وأعلن حزب الله أنه استهدف مواقع إسرائيلية بينها قاعدة غليلوت قرب تل أبيب.

يأتي ذلك بعد ليلة واحدة من سلسلة غارات عنيفة على جميع فروع المصارف التابعة لحزب الله، المعروفة باسم "القرض الحسن"، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 170 صاروخًا على إسرائيل خلال الليلة الماضية.

سياسيًا، نقل موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكستاين، يحمل إلى بيروت حلولا دبلوماسية تتصمن مقترحا إسرائيليا لوقف الحرب على لبنان. والبنتاغون يؤكد أن نظام "ثاد" الأمريكي قد جرى تفعيله في إسرائيل.

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