الحرب في يومها الـ381: بلينكين يطرق أبواب الحلول الدبولماسية.. وإسرائيل تكثف هجماتها على غزة ولبنان

بقلم: يورونيوز

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وفي لبنان، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ما يناهز 250 غارة على لبنان خلال 24 ساعة، وأعلن حزب الله أنه استهدف مواقع إسرائيلية بينها قاعدة غليلوت قرب تل أبيب.

يأتي ذلك بعد ليلة واحدة من سلسلة غارات عنيفة على جميع فروع المصارف التابعة لحزب الله، المعروفة باسم "القرض الحسن"، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 170 صاروخًا على إسرائيل خلال الليلة الماضية.

سياسيًا، نقل موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكستاين، يحمل إلى بيروت حلولا دبلوماسية تتصمن مقترحا إسرائيليا لوقف الحرب على لبنان. والبنتاغون يؤكد أن نظام "ثاد" الأمريكي قد جرى تفعيله في إسرائيل.

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