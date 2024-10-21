هوكستين في بيروت بشروط إسرائيلية لوقف الحرب.. نحن مع لبنان إذا ما قرر اتخاذ "قرارات شجاعة"

وأطل هوكستين في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث حذر من أن "ربط مستقبل لبنان بالنزاعات لن يكون في مصلحة اللبنانيين". مشيرًا إلى أن التوصل إلى حل كان ممكنًا قبل فترة، لكن "الوضع خرج عن السيطرة".

وأضاف هوكستين أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمحاورة القادة اللبنانيين، لافتًا إلى أن حواره مع بري كان بناءً، قائلًا إن واشنطن مستعدة لتقديم العون "في حال قرر لبنان اتخاذ قرارات شجاعة".

كما أكد المبعوث أن المبادرة الأمريكية لوقف الحرب تستند إلى تطبيق القرار 1701 دون أي تعديل، لكن تتضمن أيضًا اتخاذ خطوات "لضمان تنفيذ هذا القرار". وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى إعادة بناء اقتصاده، مع ضرورة تفويض الجيش اللبناني لقيادة الحل.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار في لبنان، قبل زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت، وذلك في إطار البحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن المقترح الإسرائيلي جاء نتيجة مناقشات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين حول الشروط المطلوبة لوقف الحرب.

ما هي شروط المقترح؟

نقل أحد المسؤولين الإسرائيليين أن المطالب تشمل تدخل الجيش الإسرائيلي لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وفقدانه قدرته على بناء قوته مجدداً، إضافة إلى السماح للقوات الجوية الإسرائيلية بالتحرك "بحرية" في المجال الجوي اللبناني، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 لوقف إطلاق النار في حرب تموز.

ورغم ذلك، فإن إسرائيل، بحسب مسؤولين أمريكيين، تدرك جيداً أن شروطها "تعجيزية" وتنتقص من سيادة لبنان، مما يجعل من الصعب على حزب الله والدولة اللبنانية قبول هذه المطالب.

وفي سياق متصل، نقل الموقع أن المبادرة الأمريكية تشمل نشر نحو 8000 جندي من الجيش اللبناني على نطاق واسع، مع الإبقاء على دور قوات حفظ السلام المؤقتة "اليونيفيل" لمنع انتشار حزب الله والجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.

الأجواء اللبنانية قبل الزيارة

في وقت سابق، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث إعلامي إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين "هي الفرصة الأخيرة لأمريكا للوصول إلى حل"، مؤكدًا أن هناك رغبة أمريكية في وقف إطلاق النار في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية.

كما أكد بري رفضه إجراء أي تعديلات على القرار 1701، مشيرًا إلى أن لديه "خطة إنقاذ" يتم العمل عليها. وأوضح أن الأفق الحقيقي في المنطقة مرتبط بالتقارب السعودي الإيراني.