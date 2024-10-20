Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يوم مشتعل في غزة ولبنان.. مقتل قائد لواء إسرائيلي في جباليا وحزب الله يمطر سماء إسرائيل بالصواريخ

جندي إسرائيلي يشارك في عمليات عسكرية في غزة ي��م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جندي إسرائيلي يشارك في عمليات عسكرية في غزة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 حقوق النشر  Israel Defense Forces via AP
حقوق النشر Israel Defense Forces via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
انسخ الرابط Copy to clipboard تم النسخ

يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة على المناطق السكنية، مما أدى إلى دمار شامل في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون. تحت حصار خانق، يعاني عشرات الآلاف من الفلسطينيين من نقص حاد في الطعام والمياه والدواء لليوم السادس عشر على التوالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وقوع "7 مجازر" جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث أسفر القصف الإسرائيلي عن وصول 84 قتيلاً و158 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى والمفقودين. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ.

وفي لبنان، يواصل حزب الله إطلاق صواريخه نحو المدن الإسرائيلية، مؤكدًا استهدافه لمواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، أشار الجيش الإسرائيلي إلى وقوع 70 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقتي الجليل الغربي والأعلى، مع استمرار دوي صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة في الجليل.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حيث يهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على عدم مهاجمة إيران. إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الجهود قد لا تكون مجدية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

آخر أخبار الحرب على غزة ولبنان في يومها الـ 380 :

الجيش الإسرائيلي: قتلنا هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ثلاثة أسابيع

شارك

ترامب: هناك فرصة للمفاوضات بعد مقتل السنوار ونصر الله

شارك

الجيش الإسرائيلي: رفع حالة التأهب الدفاعي بعد رصد سرب مسيّرات من اليمن

شارك

إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي في البقاع شرقي لبنان لقربه من مركز للقرض الحسن المشمول بتهديدات الجيش الإسرائيلي

شارك

الجيش الإسرائيلي: إنذارات لسكان مناطق بعلبك والهرمل وحارة الفيكاني في البقاع شرقي لبنان

شارك

بدء سلسلة غارات عنيفة وموسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شارك

الجيش الإسرائيلي: إنذارات لسكان مناطق الشياح وشويفات المعروسية وتحويطة الغدير والغبيري في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

شارك

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: نستعد لهجوم كبير على إيران ونتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها

شارك

غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية في هذه الأثناء

شارك

الجيش الإسرائيلي: إنذارات إلى السكان في منطقتي الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلاء مبان تقع بالقرب من منشآت لحزب الله

شارك

وزارة الصحة اللبنانية: 2464 قتيلاً و11530 جريحاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان

شارك

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا تحسبا لتسلل مسيرات

شارك

اليونيفيل تتهم الجيش الإسرائيلي بهدم برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع أممي في بلدة مروحين جنوبي لبنان

شارك

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف اسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس

شارك

هاغاري: لدينا خططنا للهجوم على كل أعداء إسرائيل في الوقت الذي نراه مناسبا

شارك

الجيش الإسرائيلي يعلن نيته استهداف مواقع مؤسسة “القرض الحسن” في لبنان خلال الساعات المقبلة

شارك

القناة 14 الإسرائيلية: الكابينت سيبحث ملف المساعدات في ظل المطالب الأميركية والتهديد بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

شارك

القناة 14 الإسرائيلية: وزراء الحكومة سيمنحون تفويضا لنتنياهو وغالانت لاتخاذ قرارات تتعلق بإيران

شارك

شاركت في حرب الاستنزاف.. ماذا نعرف عن الفرقة 401 التي أطاح كمين للقسام برأس قائدها في جباليا؟

شاركت في حرب الاستنزاف.. ماذا نعرف عن الفرقة 401 التي أطاح كمين للقسام برأس قائدها في جباليا؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن مقتل قائد اللواء 401، إحسان دقسة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة.
شارك

حماس: خطة الجنرالات التي تحاول إسرائيل تنفيذها "وصفة إبادة مكتملة الأركان وعملية تهجير قسري إجرامية"

شارك

القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي قد يفجّر المنزل الذي قُتل فيه يحيى السنوار قريباً

شارك

وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني على المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701

شارك

ترامب: أجريت مكالمة جيدة مع نتنياهو

شارك

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقر باستهداف 3 جنود لبنانيين اليوم بزعم أنهم لم يستقلوا مركبة تحمل علامات عسكرية

شارك

قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

شارك

اعتراض صاروخين بعد تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها

شارك

هيئة البث الإسرائيلية: غالانت يعقد جلسة مع رئيس أركان الجيش وقادة أمنيين لبحث جهود استعادة المحتجزين في غزة

شارك

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 ضباط بجراح متفاوتة كانوا رفقة قائد اللواء 401 في جباليا شمالي قطاع غزة

شارك

موقع واللّا العبري: رئيس الشاباك التقى رئيس المخابرات المصرية اليوم في القاهرة لبحث صفقة الأسرى

شارك

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: زيارة هوكشتاين هي فرصة أميركا الأخيرة للحل قبل الانتخابات

شارك

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية

شارك

القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي: المُسيرة التي اخترقت قيساريا أصابت منزل نتنياهو بشكل مباشر وتسببت في أضرار كبيرة

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: قائد اللواء "401" الذي قتل في جباليا هو أعلى رتبة عسكرية لقتيل منذ بدء العمليات البرية في هذه الحرب

شارك

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد الفرقة 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة

شارك

عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق تم عمدا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران

شارك

إعلام عبري: مقتل قائد الفرقة 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة

شارك

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية نوعية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

شارك

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يفجر عدة مبانٍ في بلدات العديسة ورب ثلاثين ومركبا

شارك

حزب الله: هاجمنا مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية

شارك

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

شارك

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء يعقد مشاورات أمنية محدودة برئاسة نتنياهو وحضور بن غفير وغياب غالانت

شارك

الإعلام الحربي لحزب الله ينشر "حدّ السيف"

شارك

يديعوت أحرونوت: تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن توسيع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية سبتمبر، مما يستلزم زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية، حيث أفاد مسؤول عسكري بأن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبًا. 

كما حذر مسؤول اقتصادي رفيع من أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب سيكون صعبًا على الاقتصاد الإسرائيلي.

شارك

هآرتس: رصد إطلاق 175 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليل باتجاه إسرائيل واندلاع حرائق في عدة مواقع بالجليل

شارك

القسام: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بعبوة شواظ بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة

شارك

حزب الله: قصفنا قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا ‏بصلية صاروخية نوعية‏

شارك

حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي برشقة صاروخية

شارك

حزب الله: قصفنا مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية

شارك

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا جنوبي لبنان

شارك

حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا جنوبي لبنان

شارك

القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين وإصابتهما مباشرة في بلوك 2 بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة

شارك

هبوط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستشفى سوروكا ببئر السبع، تنقل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

شارك

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت فوريك شرقي نابلس

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وقوع حدث أمني صعب في جباليا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

شارك

وكالة الأنباء اللبنانية: 14 غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان خلال 15 دقيقة

شارك

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين برشقة صاروخية

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

شارك

غالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره

شارك

الجيش الإسرائيلي: رصدنا 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط وتم اعتراض بعضها

شارك

رئيس مجلس النواب الأمريكي: في الساعتين المقبلتين سأتلقى إحاطة سرية بشأن تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتعلق بخطط إسرائيل للرد على إيران

شارك

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة تحمل 8 بنادق وذخيرة بمنطقة لواء باران

شارك

وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتقل الآن إلى مرحلة القضاء على حزب الله وتدمير أنفاقه ومستودعات ذخيرته

شارك

موقع صحيفة "معاريف" بعد إطلاق النار من لبنان: حرائق اندلعت في "حانيتا" و"متسوفا" و"شلومي" ولا سيطرة عليها حتى الآن

شارك

القسام: استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة

شارك

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا

شارك

وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس: سنتخذ إجراء قانونيا بحق ماكرون لمنعه مشاركة الشركات الإٍسرائيلية في معرض للتجارة البحرية

شارك

وكالة الأنباء اللبنانية: غارات إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المساكن الشعبية في ضاحية صور

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدة صواريخ في منطقة مفترق "غولاني" غربي بحيرة طبريا

شارك

مستشفى زيف في صفد يعلن إصابة 4 أشخاص إثر القصف الأخير من لبنان

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان وسقط في البحر قبالة حيفا

شارك

حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية

شارك

قناة 12 العبرية: إطلاق 12 صاروخًا على الأقل من لبنان تجاه حيفا ومحيطها

شارك

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعاً لِقوات الجيش على الأطراف الشرقية لِبلدة مركبا جنوب لبنان.

شارك

مبعوث الأمم المتحدة يدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

أدان تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الأحد استمرار الهجمات على المدنيين، وذلك في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على بيت لاهيا في غزة، التي أسفرت عن مقتل العشرات في وقت متأخر من يوم السبت.

وأكد وينسلاند أن هذا التصعيد يأتي بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، فضلاً عن تفاقم أزمة انعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في شمال غزة.


شارك

سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون حشود الجيش الإسرائيلي المتمركزة عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا

شارك

يديعوت أحرنوت: ارتفعت كلفة الحرب في لبنان وغزة في الخمسين يومًا الأخيرة بنحو 25 مليار شيكل.

شارك

عراقجي: إيران حددت جميع الأهداف في إسرائيل وسنرد على أي هجوم

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إيران حددت كافة الأهداف في إسرائيل، مؤكداً أن أي هجوم على إيران سيعتبر تجاوزاً لخطوطها الحمراء، وسيتم الرد عليه بشكل مناسب. جاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة مع قناة NTV التركية، على هامش قمة آلية التعاون الإقليمي 3+3 التي عقدت في إسطنبول يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وأضاف عراقجي أن إسرائيل لا يمكنها ارتكاب الجرائم في غزة ولبنان بدون دعم أمريكي، حيث تُستخدم جميع الأسلحة في هذه العمليات من قبل الولايات المتحدة. وأكد أن أمريكا تعتبر حليفاً لإسرائيل، محذراً من أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة ستجر الولايات المتحدة إلى الصراع أيضاً.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية لإسرائيل، بل استهدفت فقط المنشآت العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن جميع الأهداف في إسرائيل قد تم تحديدها وسيتم تنفيذ هجمات مماثلة.

في سياق متصل، قام عراقجي بزيارة العاصمة الأردنية عمان ثم إلى القاهرة يومي 16 و17 أكتوبر، حيث أجرى مشاورات إقليمية حول ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. كما شارك يوم الجمعة في إسطنبول لمواصلة المشاورات حول المستجدات في المنطقة.

شارك

نتنياهو في اتصال مع ترامب: إسرائيل تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية

شارك

الخارجية الإيرانية: ندين جريمة إسرائيل باغتيال المواطنة الإيرانية معصومة كرباسجي وزوجها اللبناني رضا عواضة

شارك

وزارة الخارجية الأردنية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية.

شارك

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم

شارك

حزب الله: قصف مقاتلونا قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرقي مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية عن اللواء احتياط يعقوب عميدرور: ليس هناك جهة قادرة على النجاح في فرض تجريد حزب الله من سلاحه

شارك

بولتون: مقتل السنوار دليل على صحة تجاهل نتنياهو لتحذيرات بايدن

قال جون بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، إن مقتل يحيى السنوار في رفح يؤكد صحة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجاهل تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سبق وأن طلب من إسرائيل تجنب دخول المنطقة.

وأضاف بولتون في مقال نشرته صحيفة "التلغراف" أن القضاء على السنوار لم يكن نتيجة فقط لجهود استخباراتية دقيقة، بل لعب وجود القوات الإسرائيلية في غزة دوراً حاسماً في العملية. وأشار إلى أن البيت الأبيض كان قد طلب سابقاً من إسرائيل عدم دخول رفح خشية وقوع إصابات بين المدنيين

وأوضح بولتون أن هذه العملية تبرر تجاهل نتنياهو لضغوط بايدن، التي طالبته مراراً بعدم التصعيد في غزة. وأضاف أن إسرائيل استجابت في أبريل لضغوط أميركية بعد هجوم إيراني، وقامت برد محدود، وهو ما تكرر بعد هجوم جديد على إسرائيل مطلع أكتوبر شُنّ بأكثر من 180 صاروخاً باليستياً.

وانتقد بولتون جهود بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار بعد مقتل السنوار، قائلاً إن قيادة حماس ترفض الفكرة. ودعا في مقاله إلى ضرورة أن توسع إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وتلاحق قادة حماس أينما كانوا، مؤكداً على أهمية تحويل غزة إلى "منطقة مدنية خالصة".

كما أشار بولتون إلى ضرورة مواصلة الضغط على حزب الله لإضعاف هياكله السياسية والعسكرية. وختم قائلاً إن الفرصة سانحة الآن أمام سكان غزة ولبنان للتخلص مما وصفه بـ"سرطانهم الإرهابي".

شارك

وكالة فارس" الإيرانية: تم تدمير 3 طائرات حربية إسرائيلية على الأقل من "طراز F35" في عملية "الوعد الصادق 2"

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث أصيب 23 جنديا عند الحدود مع لبنان و 3 جنود في غزة.

شارك

حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية. ‏

شارك

يسرائيل هيوم عن تقديرات الجيش: يتم اعتراض 80% من المسيرات لكن 20% تخترق الدفاعات وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة

شارك

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لإجباره للسكان الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على مغادرة منازلهم تمهيدًا لإعلانه منطقة عسكرية مغلقة

شارك

إعلام عبري: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ

شارك

القناة 12 الإسرائيلية: 8 فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقة روش بينا بالجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ

شارك

كتائب القسام تنشر مشاهد مصورة لتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

شارك

الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق حوالي 30 صاروخًا في القصف الأخير على الجليل الأعلى، منذ منتصف الليل، وتم رصد حوالي 110 صاروخًا أطلقت من لبنان

شارك

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية

شارك

وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث أسفرت هذه الغارات عن وصول 84 قتيلاً و158 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مما يعيق وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وذكرت الوزارة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية ارتفعت إلى 42,603 قتلى و99,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

شارك

حزب الله: استهدفنا فجر اليوم تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح بِصلية صاروخية

شارك

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في صفد والمناطق المحيطة بها شمالي البلاد

شارك

القناة 12: إصابة مبنى سكني من طابقين بشظايا صاروخ اعتراضي ولحقت أضرار بالمكان بعد القصف اللبناني على حيفا

شارك

يديعوت أحرونوت: حزب الله يحاول الحفاظ على قدراته العسكرية ويمتنع عن استخدامها بشكل كامل لتجنب إنهاك قواته

شارك

يديعوت أحرونوت: الجيش يستخدم نظاماً استخباريا متقدماً لالتقاط إشارات حزب الله ومنع الهجمات من جنوب لبنان

شارك

تسريب خطط إسرائيلية للهجوم على إيران من داخل الاستخبارات الأميركية.. ما القصة؟

تسريب خطط إسرائيلية للهجوم على إيران من داخل الاستخبارات الأميركية.. ما القصة؟

نُشر تسريب لوثيقتين استخبارتيتين أميركيتين معلومات عن استعدادات إسرائيلية لهجوم محتمل على إيران، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمنية الأميركية. ظهرت الوثائق…
شارك

الجيش الإسرائيلي: اعتراضنا صاروخ في خليج حيفا وسقوط اثنين في منطقة مفتوحة

شارك

حزب الله: استهدفنا قوات إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية

شارك

الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 70 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه نهريا وعكا وبلدات الجليل الغربي رصد سقوط بعضها في مناطق مفتوحة

شارك

الخارجية: مجزرة بيت لاهيا انعكاس لفشل المجتمع الدولي في احترام شرعياته وقراراتها

عشرات القتلى والجرحى في مجزرة مروعة في بيت لاهيا.. إسرائيل تهدف الى تهجير الفلسطينيين من شمال غزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مروّعة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن 73 قتيلًا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، غالبيتهم من ال…
شارك

الصحة الفلسطينية: 759 قتيلاً بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023

شارك

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 73 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين جراء مجرزة في بيت لاهيا

شارك
جباليا تستغيت: حصار مطبق لثلاثة أسابيع إسرائيل تقتل وتهجر وتعرقل عمل الطواقم الطبية

جباليا تستغيث وتئن تحت وطاة الحصار العسكري: إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات دون تبنيها رسميا في شمال غزة

ترقّب لفتح معبر رفح وسط ترتيبات أوروبية وتصريحات إسرائيلية بشأن المرحلة المقبلة