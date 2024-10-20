يوم مشتعل في غزة ولبنان.. مقتل قائد لواء إسرائيلي في جباليا وحزب الله يمطر سماء إسرائيل بالصواريخ

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وقوع "7 مجازر" جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث أسفر القصف الإسرائيلي عن وصول 84 قتيلاً و158 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى والمفقودين. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ.

وفي لبنان، يواصل حزب الله إطلاق صواريخه نحو المدن الإسرائيلية، مؤكدًا استهدافه لمواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، أشار الجيش الإسرائيلي إلى وقوع 70 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقتي الجليل الغربي والأعلى، مع استمرار دوي صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة في الجليل.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حيث يهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على عدم مهاجمة إيران. إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الجهود قد لا تكون مجدية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

آخر أخبار الحرب على غزة ولبنان في يومها الـ 380 :