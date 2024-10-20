يوم مشتعل في غزة ولبنان.. مقتل قائد لواء إسرائيلي في جباليا وحزب الله يمطر سماء إسرائيل بالصواريخ

يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة على المناطق السكنية، مما أدى إلى دمار شامل في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون. تحت حصار خانق، يعاني عشرات الآلاف من الفلسطينيين من نقص حاد في الطعام والمياه والدواء لليوم السادس عشر على التوالي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وقوع "7 مجازر" جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث أسفر القصف الإسرائيلي عن وصول 84 قتيلاً و158 مصاباً إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى والمفقودين. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ.
وفي لبنان، يواصل حزب الله إطلاق صواريخه نحو المدن الإسرائيلية، مؤكدًا استهدافه لمواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، أشار الجيش الإسرائيلي إلى وقوع 70 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقتي الجليل الغربي والأعلى، مع استمرار دوي صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة في الجليل.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، حيث يهدف إلى حث الحكومة الإسرائيلية على عدم مهاجمة إيران. إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الجهود قد لا تكون مجدية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
آخر أخبار الحرب على غزة ولبنان في يومها الـ 380 :
الجيش الإسرائيلي: قتلنا هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ثلاثة أسابيع
ترامب: هناك فرصة للمفاوضات بعد مقتل السنوار ونصر الله
الجيش الإسرائيلي: رفع حالة التأهب الدفاعي بعد رصد سرب مسيّرات من اليمن
إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي في البقاع شرقي لبنان لقربه من مركز للقرض الحسن المشمول بتهديدات الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: إنذارات لسكان مناطق بعلبك والهرمل وحارة الفيكاني في البقاع شرقي لبنان
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
🔸بعلبك
🔸الهرمل
🔸حارة الفيكاني
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/xFLjbTZGtA
بدء سلسلة غارات عنيفة وموسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الجيش الإسرائيلي: إنذارات لسكان مناطق الشياح وشويفات المعروسية وتحويطة الغدير والغبيري في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
🔸الشياح
🔸شويفات العمروسية
🔸تحويطة الغدير
🔸الغبيري
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/yve8kSkN51
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: نستعد لهجوم كبير على إيران ونتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها
غارات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية في هذه الأثناء
الجيش الإسرائيلي: إنذارات إلى السكان في منطقتي الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلاء مبان تقع بالقرب من منشآت لحزب الله
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/1jXknsTTFS
وزارة الصحة اللبنانية: 2464 قتيلاً و11530 جريحاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا تحسبا لتسلل مسيرات
اليونيفيل تتهم الجيش الإسرائيلي بهدم برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع أممي في بلدة مروحين جنوبي لبنان
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف اسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس
هاغاري: لدينا خططنا للهجوم على كل أعداء إسرائيل في الوقت الذي نراه مناسبا
الجيش الإسرائيلي يعلن نيته استهداف مواقع مؤسسة “القرض الحسن” في لبنان خلال الساعات المقبلة
#عاجل 🔴 سكان لبنان، جيش الدفاع سوف يبدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله - ابتعدوا عنها فورًا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
⭕️يتم تمويل قسم كبير من انشطة منظمة حزب الله الإرهابية من ميزانية الدولة الإيرانية، حيث يستخدم حزب الله هذه الأموال بغية تمويل أنشطته الإرهابية وبضمن ذلك… pic.twitter.com/E6SkEikfHG
القناة 14 الإسرائيلية: الكابينت سيبحث ملف المساعدات في ظل المطالب الأميركية والتهديد بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
القناة 14 الإسرائيلية: وزراء الحكومة سيمنحون تفويضا لنتنياهو وغالانت لاتخاذ قرارات تتعلق بإيران
شاركت في حرب الاستنزاف.. ماذا نعرف عن الفرقة 401 التي أطاح كمين للقسام برأس قائدها في جباليا؟
حماس: خطة الجنرالات التي تحاول إسرائيل تنفيذها "وصفة إبادة مكتملة الأركان وعملية تهجير قسري إجرامية"
القناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي قد يفجّر المنزل الذي قُتل فيه يحيى السنوار قريباً
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني على المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701
ترامب: أجريت مكالمة جيدة مع نتنياهو
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقر باستهداف 3 جنود لبنانيين اليوم بزعم أنهم لم يستقلوا مركبة تحمل علامات عسكرية
قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة
اعتراض صاروخين بعد تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت يعقد جلسة مع رئيس أركان الجيش وقادة أمنيين لبحث جهود استعادة المحتجزين في غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 ضباط بجراح متفاوتة كانوا رفقة قائد اللواء 401 في جباليا شمالي قطاع غزة
موقع واللّا العبري: رئيس الشاباك التقى رئيس المخابرات المصرية اليوم في القاهرة لبحث صفقة الأسرى
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: زيارة هوكشتاين هي فرصة أميركا الأخيرة للحل قبل الانتخابات
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية
القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي: المُسيرة التي اخترقت قيساريا أصابت منزل نتنياهو بشكل مباشر وتسببت في أضرار كبيرة
وسائل إعلام إسرائيلية: قائد اللواء "401" الذي قتل في جباليا هو أعلى رتبة عسكرية لقتيل منذ بدء العمليات البرية في هذه الحرب
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد الفرقة 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة
عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق تم عمدا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران
إعلام عبري: مقتل قائد الفرقة 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة
حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية نوعية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: الجيش الإسرائيلي يفجر عدة مبانٍ في بلدات العديسة ورب ثلاثين ومركبا
حزب الله: هاجمنا مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء يعقد مشاورات أمنية محدودة برئاسة نتنياهو وحضور بن غفير وغياب غالانت
الإعلام الحربي لحزب الله ينشر "حدّ السيف"
يديعوت أحرونوت: تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن توسيع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية سبتمبر، مما يستلزم زيادة الميزانية في ظل غياب مصادر التمويل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية، حيث أفاد مسؤول عسكري بأن نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبًا.
كما حذر مسؤول اقتصادي رفيع من أن تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب سيكون صعبًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
هآرتس: رصد إطلاق 175 صاروخا من لبنان منذ منتصف الليل باتجاه إسرائيل واندلاع حرائق في عدة مواقع بالجليل
القسام: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بعبوة شواظ بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة
حزب الله: قصفنا قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا بصلية صاروخية نوعية
حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في قاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي برشقة صاروخية
حزب الله: قصفنا مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا جنوبي لبنان
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا جنوبي لبنان
القسام: قنصنا جنديين إسرائيليين وإصابتهما مباشرة في بلوك 2 بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة
هبوط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في مستشفى سوروكا ببئر السبع، تنقل جنودًا مصابين من قطاع غزة.
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت فوريك شرقي نابلس
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وقوع حدث أمني صعب في جباليا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى
وكالة الأنباء اللبنانية: 14 غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان خلال 15 دقيقة
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في ثكنة هونين برشقة صاروخية
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة
غالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره
الجيش الإسرائيلي: رصدنا 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والأوسط وتم اعتراض بعضها
رئيس مجلس النواب الأمريكي: في الساعتين المقبلتين سأتلقى إحاطة سرية بشأن تسريب وثائق استخباراتية أمريكية تتعلق بخطط إسرائيل للرد على إيران
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة تحمل 8 بنادق وذخيرة بمنطقة لواء باران
وزير الدفاع الإسرائيلي: ننتقل الآن إلى مرحلة القضاء على حزب الله وتدمير أنفاقه ومستودعات ذخيرته
موقع صحيفة "معاريف" بعد إطلاق النار من لبنان: حرائق اندلعت في "حانيتا" و"متسوفا" و"شلومي" ولا سيطرة عليها حتى الآن
القسام: استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة
كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا
وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس: سنتخذ إجراء قانونيا بحق ماكرون لمنعه مشاركة الشركات الإٍسرائيلية في معرض للتجارة البحرية
J'ai demandé au ministère israélien des Affaires étrangères de prendre des mesures juridiques et diplomatiques contre la décision du président français @EmmanuelMacron d'empêcher les entreprises israéliennes de présenter leurs produits au salon @SalonEuronaval à Paris le mois…— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 20, 2024
وكالة الأنباء اللبنانية: غارات إسرائيلية استهدفت مبنى في حي المساكن الشعبية في ضاحية صور
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدة صواريخ في منطقة مفترق "غولاني" غربي بحيرة طبريا
مستشفى زيف في صفد يعلن إصابة 4 أشخاص إثر القصف الأخير من لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان وسقط في البحر قبالة حيفا
حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بِقذائف المدفعية
قناة 12 العبرية: إطلاق 12 صاروخًا على الأقل من لبنان تجاه حيفا ومحيطها
حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعاً لِقوات الجيش على الأطراف الشرقية لِبلدة مركبا جنوب لبنان.
مبعوث الأمم المتحدة يدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
أدان تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الأحد استمرار الهجمات على المدنيين، وذلك في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على بيت لاهيا في غزة، التي أسفرت عن مقتل العشرات في وقت متأخر من يوم السبت.
وأكد وينسلاند أن هذا التصعيد يأتي بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، فضلاً عن تفاقم أزمة انعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في شمال غزة.
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون حشود الجيش الإسرائيلي المتمركزة عند الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا
يديعوت أحرنوت: ارتفعت كلفة الحرب في لبنان وغزة في الخمسين يومًا الأخيرة بنحو 25 مليار شيكل.
عراقجي: إيران حددت جميع الأهداف في إسرائيل وسنرد على أي هجوم
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن إيران حددت كافة الأهداف في إسرائيل، مؤكداً أن أي هجوم على إيران سيعتبر تجاوزاً لخطوطها الحمراء، وسيتم الرد عليه بشكل مناسب. جاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة مع قناة NTV التركية، على هامش قمة آلية التعاون الإقليمي 3+3 التي عقدت في إسطنبول يوم الجمعة 18 أكتوبر.
وأضاف عراقجي أن إسرائيل لا يمكنها ارتكاب الجرائم في غزة ولبنان بدون دعم أمريكي، حيث تُستخدم جميع الأسلحة في هذه العمليات من قبل الولايات المتحدة. وأكد أن أمريكا تعتبر حليفاً لإسرائيل، محذراً من أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة ستجر الولايات المتحدة إلى الصراع أيضاً.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية لإسرائيل، بل استهدفت فقط المنشآت العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن جميع الأهداف في إسرائيل قد تم تحديدها وسيتم تنفيذ هجمات مماثلة.
في سياق متصل، قام عراقجي بزيارة العاصمة الأردنية عمان ثم إلى القاهرة يومي 16 و17 أكتوبر، حيث أجرى مشاورات إقليمية حول ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. كما شارك يوم الجمعة في إسطنبول لمواصلة المشاورات حول المستجدات في المنطقة.
نتنياهو في اتصال مع ترامب: إسرائيل تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية
الخارجية الإيرانية: ندين جريمة إسرائيل باغتيال المواطنة الإيرانية معصومة كرباسجي وزوجها اللبناني رضا عواضة
وزارة الخارجية الأردنية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة تنتهك حرمة المكان، وفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول المصلين في خرق فاضح للقانون… pic.twitter.com/clO69XkT4V— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 20, 2024
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم
حزب الله: قصف مقاتلونا قاعدة فيلون في روش بينا شرقي مدينة صفد بصلية صاروخية كبيرة
وسائل إعلام إسرائيلية عن اللواء احتياط يعقوب عميدرور: ليس هناك جهة قادرة على النجاح في فرض تجريد حزب الله من سلاحه
بولتون: مقتل السنوار دليل على صحة تجاهل نتنياهو لتحذيرات بايدن
قال جون بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، إن مقتل يحيى السنوار في رفح يؤكد صحة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجاهل تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سبق وأن طلب من إسرائيل تجنب دخول المنطقة.
وأضاف بولتون في مقال نشرته صحيفة "التلغراف" أن القضاء على السنوار لم يكن نتيجة فقط لجهود استخباراتية دقيقة، بل لعب وجود القوات الإسرائيلية في غزة دوراً حاسماً في العملية. وأشار إلى أن البيت الأبيض كان قد طلب سابقاً من إسرائيل عدم دخول رفح خشية وقوع إصابات بين المدنيين
وأوضح بولتون أن هذه العملية تبرر تجاهل نتنياهو لضغوط بايدن، التي طالبته مراراً بعدم التصعيد في غزة. وأضاف أن إسرائيل استجابت في أبريل لضغوط أميركية بعد هجوم إيراني، وقامت برد محدود، وهو ما تكرر بعد هجوم جديد على إسرائيل مطلع أكتوبر شُنّ بأكثر من 180 صاروخاً باليستياً.
وانتقد بولتون جهود بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار بعد مقتل السنوار، قائلاً إن قيادة حماس ترفض الفكرة. ودعا في مقاله إلى ضرورة أن توسع إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وتلاحق قادة حماس أينما كانوا، مؤكداً على أهمية تحويل غزة إلى "منطقة مدنية خالصة".
كما أشار بولتون إلى ضرورة مواصلة الضغط على حزب الله لإضعاف هياكله السياسية والعسكرية. وختم قائلاً إن الفرصة سانحة الآن أمام سكان غزة ولبنان للتخلص مما وصفه بـ"سرطانهم الإرهابي".
وكالة فارس" الإيرانية: تم تدمير 3 طائرات حربية إسرائيلية على الأقل من "طراز F35" في عملية "الوعد الصادق 2"
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث أصيب 23 جنديا عند الحدود مع لبنان و 3 جنود في غزة.
حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية.
يسرائيل هيوم عن تقديرات الجيش: يتم اعتراض 80% من المسيرات لكن 20% تخترق الدفاعات وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لإجباره للسكان الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على مغادرة منازلهم تمهيدًا لإعلانه منطقة عسكرية مغلقة
#عاجل يتواصل انتقال السكان الفلسطينين من منطقة جباليا حيث انتقل حتى الساعة أكثر من 5,000 فلسطيني من المنطقة.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
يواصل جيش الدفاع السماح للسكان بالانتقال بشكل آمن من المنطقة عبر المسارات المرتبة pic.twitter.com/ggb8QQX0ig
إعلام عبري: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ
القناة 12 الإسرائيلية: 8 فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقة روش بينا بالجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ
كتائب القسام تنشر مشاهد مصورة لتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق حوالي 30 صاروخًا في القصف الأخير على الجليل الأعلى، منذ منتصف الليل، وتم رصد حوالي 110 صاروخًا أطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية
وزارة الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 7 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث أسفرت هذه الغارات عن وصول 84 قتيلاً و158 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مما يعيق وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وذكرت الوزارة أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية ارتفعت إلى 42,603 قتلى و99,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي