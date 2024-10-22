بكين تجري مناورة بالذخيرة الحية قرب سواحل مقاطعة فوجيان بعد أسبوع من تطويقها تايوان وجزرًا أخرى

بقلم: يورونيوز

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أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية أن بكين ستجري مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من جزر بينغتان قبالة مقاطعة فوجيان من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، محذرة السفن من تجنب المنطقة.

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن المناورات الصينية جزء من روتين تتبعه الصين لتعزيز نفوذها في مضيق تايوان.

في الأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورة عسكرية ليوم واحد، طوقت خلالها تايوان وعددًا من الجزر النائية عبر نشر 153 طائرة و14 سفينة بحرية و12 سفينة حكومية صينية.

المناورة التي هدفت إلى التدريب على "إغلاق الموانئ والمناطق الرئيسية"، جاءت بعد أربعة أيام من احتفال تايوان بعيدها الوطني، وقد قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في خطاب ألقاه وقتها: "الصين ليس لها الحق في تمثيل تايوان"، معلنًا رفضه للضم.

الخريطة التي نشرتها قناة CCTV الحكومية والتي تظهر فيها المناورة العسكرية الصينية التي تطوق تايوان الأسبوع الماضي

في المقابل، ردّت الولايات المتحدة على التحركات الصينية بتنظيم "عمليات حرية الملاحة" عبر مضيق تايوان، حيث عبرت المدمرة الأمريكية "يو إس إس هيغنز" والفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فانكوفر" المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين يوم الأحد.

كما أرسلت ألمانيا الشهر الماضي سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في إطار سعيها لتعزيز مشاركتها الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.