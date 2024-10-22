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اليوم الـ382: هلع في إسرائيل وغارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل هاشم صفي الدين

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عمال إنقاذ يتجمعون في موقع الغارات الإسرائيلية التي دمرت مباني قرب المستشفى الحكومي الرئيسي في حي مكتظ بالسكان جنوبي بيروت، لبنان، الثلاثاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
عمال إنقاذ يتجمعون في موقع الغارات الإسرائيلية التي دمرت مباني قرب المستشفى الحكومي الرئيسي في حي مكتظ بالسكان جنوبي بيروت، لبنان، الثلاثاء، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Copyright Hussein Malla/AP
Copyright Hussein Malla/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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اشتباكات عنيفة في جنوب لبنان، في اليوم الـ382 من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. وإسقاط مبتادل لمسيّرات أطلقها الجانبان، وحزب الله يؤكد أنه دمر دبابات من نوع ميركافا. والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة على الحدود مع لبنان.

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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي في ضواحي تل أبيب، وصواريخ حزب الله تصل إلى شمال قيساريا.

وفي غزة: سقط عشرات القتلى، في مناطق متفرقة من القطاع، ووسّع الجيش الإسرائيلي الرقعة التي يستهدفها بعمليات النسف والحرق، سعيا إلى تهجير السكان من شمال غزة.

وعلى الجانب الدبلوماسي: بدأ وزير الخارجية الأمريكي جولته في المنطقة بعقد اجتماع مطول مع نتنياهو، وبحث معه أمورا أهمها: ترتيبات "ما بعد غزة"، والحرب مع حزب الله، فضلا عما يوصف بـ"التهديد الإيراني".

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آخر تطورات الحرب في اليوم الـ382:

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