اليوم الـ382: هلع في إسرائيل وغارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل هاشم صفي الدين

بقلم: يورونيوز

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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وصفارات الإنذار تدوي في ضواحي تل أبيب، وصواريخ حزب الله تصل إلى شمال قيساريا.

وفي غزة: سقط عشرات القتلى، في مناطق متفرقة من القطاع، ووسّع الجيش الإسرائيلي الرقعة التي يستهدفها بعمليات النسف والحرق، سعيا إلى تهجير السكان من شمال غزة.

وعلى الجانب الدبلوماسي: بدأ وزير الخارجية الأمريكي جولته في المنطقة بعقد اجتماع مطول مع نتنياهو، وبحث معه أمورا أهمها: ترتيبات "ما بعد غزة"، والحرب مع حزب الله، فضلا عما يوصف بـ"التهديد الإيراني".

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