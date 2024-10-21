وول ستريت جورنال: المفاوضون العرب عرضوا على السنوار مغادرة غزة.. فرد عليهم "أنا على أرض فلسطينية"

وأوضحت الصحيفة أن السنوار وجه رسالة شديدة اللهجة إلى الوسطاء العرب، قال فيها: "أنا لست تحت الحصار، أنا على الأرض الفلسطينية". وأضاف التقرير أنه بعث كذلك برسالة إلى قيادة حماس في الخارج حثهم فيها على عدم تقديم أي تنازلات في المفاوضات، مشيرًا إلى أنه كان يستشعر اقتراب أجله بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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وبحسب التقرير، أخبر السنوار مسؤولي حماس في قطر أن الحركة تمتلك "اليد العليا" في المفاوضات، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية الحادة التي تعيشها إسرائيل، إلى جانب تزايد الضغوط الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة.

مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي زعم فيه إنه يوثق آخر لحظات يحيى السنوار

وأوصى السنوار حماس: "علينا الاستمرار على المسار الذي بدأناه"، مستعرضًا النجاحات التي حققها مقاتلوها في مواجهاتهم مع الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "لقد حطمنا جيش الاحتلال".

وجاء أيضًا أن السنوار، عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، أخبر قيادة حماس بأنهم سيواجهون ضغوطًا متزايدة، وحثهم على عدم الرضوخ لتلك الضغوط. كما أوصى بتشكيل مجلس قيادي لتولي إدارة الحركة خلال المرحلة الانتقالية في حال وفاته.