القوات العراقية تقضي على 7 من عناصر داعش بدعم أمريكي

بقلم: يورونيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء أن الضربات والمداهمات التي قادتها القوات العراقية أسفرت عن مقتل سبعة على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" في العراق، وذلك عقب يوم من إعلان بغداد مقتل قائد التنظيم في البلاد خلال عملية عسكرية.

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ولم يحدد بيان القيادة المركزية هوية العناصر المستهدفة، لكنه أشار إلى أن الهجمات استهدفت مواقع متعددة للتنظيم من بينها قيادات كبيرة.

وأصيب جنديان أمريكيان خلال العمليات، وحالتهما مستقرة، وفق البيان، فيما قدمت قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" دعماً تقنياً واستخباراتياً أسهم في نجاح المداهمات.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن الثلاثاء مقتل قائد تنظيم داعش في العراق خلال عملية في جبال حمرين.

يُشار إلى أن المهمة العسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025 ، وسيتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية، حسبما أعلن البلدان الشهر الماضي.

يُذكر أن الولايات المتحدة تنشر نحو 2500 جندي في العراق و900 جدني في سوريا، ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، في وقت تطالب فيه فصائل عراقية موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.