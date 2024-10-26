مقتل 10 من أفراد الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح بسيستان وبلوشستان

بقلم: يورونيوز
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تعرضت دورية للشرطة لهجوم مسلح في منطقة كوهركوه بخاش، شرق إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة، وفقاً لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.
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وأكدت وزارة الداخلية الإيرانية سقوط 10 ضحايا في الهجوم، الذي وقع في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي منطقة معروفة بتوتراتها الأمنية.
يأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من مقتل إمام وخطيب منطقة كازرون، محمد صباحي، في هجوم مسلح آخر عقب أدائه صلاة الجمعة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مهاجماً أطلق النار على صباحي، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي لاحقاً متأثراً بجراحه.
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